RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Надто нетиповий". У Лукашенка, на відміну від Путіна, двійників немає – ГУР

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 19:21
Володимир Путін та Олександр Лукашенко (Фото: EPA)

У білоруського диктатора Олександра Лукашенка, на відміну від диктатора РФ Володимира Путіна, двійників немає – він "надто нетиповий". Про це в інтерв’ю Українській правді сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Коментуючи використання Путіним "технології двійників", Юсов сказав: "У Лукашенка, до речі, немає двійника <…> Занадто нетиповий. Тому, я думаю, що крім українських пародистів, ніхто б і не міг претендувати на цю роль".

Наявність двійників у Путіна Юсов назвав "фактом", який ґрунтується як на оперативних розвідданих, так і на оцінках лікарів-фізіогномістів та інших фахівців.

Юсова запитали, чи є у ГУР відомості, де в РФ мешкають двійники Путіна, чи вони всі в одному місці.

Представник ГУР відповів, що не в одному – вони "в закритих місцях і під надзвичайно пильною охороною".

  • Начальник української воєнної розвідки Кирило Буданов неодноразово казав, що Путін має двійників – ГУР достеменно відомо про щонайменше трьох.
  • 18 квітня російські пропагандисти заявили, що Путін нібито відвідав окупантів РФ на Херсонському напрямку та штаб терористів на Луганщині. В ГУР переконані, що це був двійник. Аналогічну думку висловив і секретар РНБО Данілов, наголосивши, що Путін – "людина-переляк", і його там фізично "не було і бути не могло".
Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Олександр лукашенковолодимир путінгурандрій юсовдвійник
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 