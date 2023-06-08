"Надто нетиповий". У Лукашенка, на відміну від Путіна, двійників немає – ГУР

У білоруського диктатора Олександра Лукашенка, на відміну від диктатора РФ Володимира Путіна, двійників немає – він "надто нетиповий". Про це в інтерв’ю Українській правді сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Коментуючи використання Путіним "технології двійників", Юсов сказав: "У Лукашенка, до речі, немає двійника <…> Занадто нетиповий. Тому, я думаю, що крім українських пародистів, ніхто б і не міг претендувати на цю роль".

Наявність двійників у Путіна Юсов назвав "фактом", який ґрунтується як на оперативних розвідданих, так і на оцінках лікарів-фізіогномістів та інших фахівців.

Юсова запитали, чи є у ГУР відомості, де в РФ мешкають двійники Путіна, чи вони всі в одному місці.

Представник ГУР відповів, що не в одному – вони "в закритих місцях і під надзвичайно пильною охороною".

Начальник української воєнної розвідки Кирило Буданов неодноразово казав, що Путін має двійників – ГУР достеменно відомо про щонайменше трьох.

18 квітня російські пропагандисти заявили, що Путін нібито відвідав окупантів РФ на Херсонському напрямку та штаб терористів на Луганщині. В ГУР переконані, що це був двійник. Аналогічну думку висловив і секретар РНБО Данілов, наголосивши, що Путін – "людина-переляк", і його там фізично "не було і бути не могло".

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