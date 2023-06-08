"Слишком нетипичный". У Лукашенко, в отличие от Путина, двойников нет – ГУР

У беларуского диктатора Александра Лукашенко, в отличие от диктатора РФ Владимира Путина, двойников нет – он "слишком нетипичный". Об этом в интервью Украинской правде сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Комментируя использование Путиным "технологии двойников", Юсов сказал: "У Лукашенко, кстати, нет двойника <…> Слишком нетипичный. Поэтому, я думаю, что кроме украинских пародистов никто бы и не мог претендовать на эту роль".

Наличие двойников у Путина Юсов назвал "фактом", основанным как на оперативных разведданных, так и на оценках врачей-физиогномистов и других специалистов.

Юсова спросили, есть ли у ГУР сведения, где в РФ живут двойники Путина, все ли они в одном месте.

Представитель ГУР ответил, что не в одном – они "в закрытых местах и под чрезвычайно пристальной охраной".

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов неоднократно говорил, что у Путина есть двойники – ГУР точно известно о по меньшей мере трех.

18 апреля российские пропагандисты заявили, что Путин якобы посетил оккупантов РФ на Херсонском направлении и штаб террористов в Луганской области. В ГУР убеждены, что это был двойник. Аналогичное мнение высказал и секретарь СНБО Данилов, подчеркнув, что Путин – "человек-перепуг", и его там физически "не было и быть не могло".

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