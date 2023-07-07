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Снаряди для України: Рада ЄС та Європарламент домовились щодо розширення виробництва

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 09:07
Снаряди для України: Рада ЄС та Європарламент домовились щодо розширення виробництва - Фото
Снаряди для гаубиць 155-мм (Фото: EPA)

Рада Європейського Союзу досягла попередньої згоди з представниками Європарламенту щодо "Акту в підтримку виробництва боєприпасів" для України та держав-членів ЄС. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

Зазначається, що узгоджене положення "терміново" мобілізує 500 млн євро з бюджету ЄС для підтримки у нарощуванні виробничих потужностей щодо боєприпасів класу "земля-земля", артилерійських снарядів та ракет.

Завдяки узгодженим правилам, ЄС зможе фінансово підтримувати збільшення своїх потужностей у виробництві цих боєприпасів на всіх ланцюжках постачання та вартості.

Така фінансова підтримка надаватиметься у формі грантів різним типам дій, що сприятимуть зусиллям оборонної промисловості ЄС у цій сфері.

Також ці правила полегшать доступ до фінансування для компаній ЄС з цієї галузі, ймовірно, через спеціальний фонд.

Після домовленостей тимчасову угоду мають схвалити Рада ЄС та Європарламент, а потім вона буде офіційно ухвалена обома інституціями після юридично-лінгвістичного перегляду.

Очікується, що вона набуде чинності до кінця липня.

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Артем Джеріпа
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