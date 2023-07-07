Снаряды для Украины: Совет ЕС и Европарламент договорились о расширении производства
Совет Европейского Союза достиг предварительного соглашения с представителями Европарламента по "Акту в поддержку производства боеприпасов" для Украины и государств-членов ЕС. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
Отмечается, что согласованное положение "срочно" мобилизует 500 млн евро из бюджета ЕС для поддержки в наращивании производственных мощностей в отношении боеприпасов класса "земля-земля", артиллерийских снарядов и ракет.
Благодаря согласованным правилам, ЕС сможет финансово поддерживать увеличение своих мощностей в производстве этих боеприпасов по всем цепочкам поставки и стоимости.
Такая финансовая поддержка будет предоставляться в форме грантов различным типам действий, способствующих усилиям оборонной промышленности ЕС в этой сфере.
Также эти правила облегчат доступ к финансированию для компаний ЕС из этой отрасли, вероятно, через специальный фонд.
После договоренностей временное соглашение должно быть одобрено Советом ЕС и Европарламентом, а затем оно будет официально принято обоими институтами после юридически-лингвистического пересмотра.
Ожидается, что оно вступит в силу до конца июля.
- 20 марта 2023 года Евросоюз согласовал план закупки боеприпасов для Украины на 2 млрд евро.
- 20 апреля издание Politico сообщило, что Франция и Польша "поссорились" из-за спора по поводу совместных контрактов ЕС на закупку боеприпасов для Украины.
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