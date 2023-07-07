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Снаряды для Украины: Совет ЕС и Европарламент договорились о расширении производства

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 09:07
Снаряды для Украины: Совет ЕС и Европарламент договорились о расширении производства - Фото
Снаряды для гаубиц 155-мм (Фото: EPA)

Совет Европейского Союза достиг предварительного соглашения с представителями Европарламента по "Акту в поддержку производства боеприпасов" для Украины и государств-членов ЕС. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Отмечается, что согласованное положение "срочно" мобилизует 500 млн евро из бюджета ЕС для поддержки в наращивании производственных мощностей в отношении боеприпасов класса "земля-земля", артиллерийских снарядов и ракет.

Благодаря согласованным правилам, ЕС сможет финансово поддерживать увеличение своих мощностей в производстве этих боеприпасов по всем цепочкам поставки и стоимости.

Такая финансовая поддержка будет предоставляться в форме грантов различным типам действий, способствующих усилиям оборонной промышленности ЕС в этой сфере.

Также эти правила облегчат доступ к финансированию для компаний ЕС из этой отрасли, вероятно, через специальный фонд.

После договоренностей временное соглашение должно быть одобрено Советом ЕС и Европарламентом, а затем оно будет официально принято обоими институтами после юридически-лингвистического пересмотра.

Ожидается, что оно вступит в силу до конца июля.

Читайте также: Оборонные компании НАТО будут конкурировать за вооружение Украины и доходы – Резников

Артём Джерипа
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