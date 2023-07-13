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Створено сайт правової допомоги для сімей військових, полонених, загиблих: покажіть його знайомим

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 11:07
Створено сайт правової допомоги для сімей військових, полонених, загиблих: покажіть його знайомим - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські юристи розробили сайт правової допомоги для військових. Про це повідомляє правозахисний центр "Принцип".

Правовий навігатор створено для сімей військових, полонених, загиблих, зниклих безвісти та ветеранів.

Це юридична базова довідка, яка допоможе зорієнтуватися – до яких органів звернутися, які документи туди подати, на які пільги можна розраховувати.

Усю необхідну інформацію разом із шаблонами заяв зібрано на сайті navigator.pryncyp.com/family

Створено сайт правової допомоги для сімей військових, полонених, загиблих: покажіть його знайомим
  • 2 травня 2023 року повідомлялося, що військовослужбовці ЗСУ, які після поранення не можуть виконувати бойові завдання, призначатимуться на інші посади.

Читайте також: "Покажіть, що ми не зайві". Запитали ветеранів, чого їм не вистачає під час реабілітації

Наталія Медведєва
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