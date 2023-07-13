Створено сайт правової допомоги для сімей військових, полонених, загиблих: покажіть його знайомим
13.07.2023, 11:07
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські юристи розробили сайт правової допомоги для військових. Про це повідомляє правозахисний центр "Принцип".
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Правовий навігатор створено для сімей військових, полонених, загиблих, зниклих безвісти та ветеранів.
Це юридична базова довідка, яка допоможе зорієнтуватися – до яких органів звернутися, які документи туди подати, на які пільги можна розраховувати.
Усю необхідну інформацію разом із шаблонами заяв зібрано на сайті navigator.pryncyp.com/family
- 2 травня 2023 року повідомлялося, що військовослужбовці ЗСУ, які після поранення не можуть виконувати бойові завдання, призначатимуться на інші посади.
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