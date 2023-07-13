Создан сайт правовой помощи для семей военных, пленных, погибших: покажите его знакомым
13.07.2023, 11:07
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские юристы разработали сайт правовой помощи для семей военных. Об этом сообщает правозащитный центр "Принцип".
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Правовой навигатор создан для семей военных, пленных, погибших, пропавших без вести и ветеранов.
Это юридическая базовая справка, которая поможет сориентироваться – в какие органы обратиться, какие документы туда подать, на какие льготы можно рассчитывать.
Вся необходимая информация вместе с шаблонами заявлений собрана на сайте navigator.pryncyp.com/family
- 2 мая 2023 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ, которые после ранения не могут выполнять боевые задания, будут назначаться на другие должности.
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