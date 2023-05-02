Военных после ранения будут назначать на другие должности в ВСУ – Минобороны

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины, которые после ранения не могут выполнять боевые задания, будут назначаться на другие должности. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По словам Маляр, война усложнила все, что функционировало в ВСУ до полномасштабного вторжения России.

"Задача номер один – воевать. Кроме того, появились новые вызовы и проблемы – решения для которых ищут прямо сейчас, потому что раньше такого опыта не было", – пишет замглавы Минобороны.

В частности, по ее словам, непростой задачей для боевых командиров стала стандартная процедура – назначить раненого после лечения на должность, которую тот может занимать.

"Раненые, которые не могут выполнять боевые задания и выведены в распоряжение командиров, будут назначаться на другие должности", – сообщила замминистра обороны.

По данным Маляр, вакансий в ВСУ сегодня в десятки раз больше, чем раненых, которые сейчас ждут назначения.

"Проблема известна, и с ней уже отработала рабочая группа Минобороны и ВСУ. Есть конкретные решения, которые будут реализованы", – отметила Маляр.

По ее информации, готовится соответствующее распоряжение главнокомандующего ВСУ, которое "должно решить вопрос тех, кто сейчас ждет назначения".

Маляр добавила, что готовятся изменения системного характера к приказу №402 Минобороны (о военно-врачебной экспертизе в ВСУ) и к законодательству.

В феврале 2023 года в Минобороны анонсировали изменения в работе военно-врачебных комиссий, поскольку на фоне увеличения нагрузки на них во время мобилизации нужна модернизация системы.

В Минздраве сообщили LIGA.net , что ВВК будут реформироваться по направлениям цифровизации, снижения нагрузки на членов комиссии и упрощения бюрократических процедур.

, что ВВК будут реформироваться по направлениям цифровизации, снижения нагрузки на членов комиссии и упрощения бюрократических процедур. 11 апреля Рада проголосовала в первом чтении за законопроекты, направленные на упрощение оформления справки об обстоятельствах получения травмы или ранения военнослужащим.

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Наталія Медведєва

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