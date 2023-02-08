UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Минобороны обещают модернизировать работу военно-врачебных комиссий

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 20:51
В Минобороны обещают модернизировать работу военно-врачебных комиссий - Фото
Анна Маляр (Фото: Facebook Ганни Маляр)

Замминистра обороны Анна Маляр анонсировала изменения в работе военно-врачебных комиссий, так как на фоне увеличения нагрузки на них во время мобилизации требуется модернизация системы. Об этом она написала в Telegram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Маляр, Минобороны совместно с Минздравом и Минцифрой отрабатывают основные пять направлений усовершенствования работы военно-врачебных комиссий:

→ ускорение внедрения в военных учреждениях электронной медицинской информационной системы (МИС);

→ введение электронных очередей;

→ использование электронного документооборота в процессах ВВК;

→ пересмотр количества ВВК;

→ сервисное обслуживание в военных заведениях ВВК.

"Детальнее о том, что уже сделано и планируется – расскажем в ближайшее время", – сообщила Маляр.

Она отметила, что полномасштабное вторжение поставило перед новыми вызовами медицинское обеспечение, в том числе и несовершенную систему ВВК.

Читайте также: Кто и где имеет право выдавать повестки военнообязанным: разъяснение ТЦК и СП

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
минобороны мобилизация комиссия Анна Маляр ввк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 