В Минобороны обещают модернизировать работу военно-врачебных комиссий

Замминистра обороны Анна Маляр анонсировала изменения в работе военно-врачебных комиссий, так как на фоне увеличения нагрузки на них во время мобилизации требуется модернизация системы. Об этом она написала в Telegram.

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По словам Маляр, Минобороны совместно с Минздравом и Минцифрой отрабатывают основные пять направлений усовершенствования работы военно-врачебных комиссий:

→ ускорение внедрения в военных учреждениях электронной медицинской информационной системы (МИС);

→ введение электронных очередей;

→ использование электронного документооборота в процессах ВВК;

→ пересмотр количества ВВК;

→ сервисное обслуживание в военных заведениях ВВК.

"Детальнее о том, что уже сделано и планируется – расскажем в ближайшее время", – сообщила Маляр.

Она отметила, что полномасштабное вторжение поставило перед новыми вызовами медицинское обеспечение, в том числе и несовершенную систему ВВК.

Сегодня Резников заявил, что поручил провести проверку качества горюче-смазочных материалов – проверить всю логистическую цепочку, чтобы выявить возможные злоупотребления в Минобороны.

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Оксана Житнюк

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