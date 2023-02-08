В Минобороны обещают модернизировать работу военно-врачебных комиссий
Замминистра обороны Анна Маляр анонсировала изменения в работе военно-врачебных комиссий, так как на фоне увеличения нагрузки на них во время мобилизации требуется модернизация системы. Об этом она написала в Telegram.
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По словам Маляр, Минобороны совместно с Минздравом и Минцифрой отрабатывают основные пять направлений усовершенствования работы военно-врачебных комиссий:
→ ускорение внедрения в военных учреждениях электронной медицинской информационной системы (МИС);
→ введение электронных очередей;
→ использование электронного документооборота в процессах ВВК;
→ пересмотр количества ВВК;
→ сервисное обслуживание в военных заведениях ВВК.
"Детальнее о том, что уже сделано и планируется – расскажем в ближайшее время", – сообщила Маляр.
Она отметила, что полномасштабное вторжение поставило перед новыми вызовами медицинское обеспечение, в том числе и несовершенную систему ВВК.
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