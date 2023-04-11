Рада сделала шаг к модернизации работы ВЛК и упрощению получения справки ранеными военными

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроекты, направленные на упрощение оформления справки об обстоятельствах получения травмы или ранения военнослужащим, а также на разрешение создания военно-врачебных комиссий при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что дорожная карта изменений в работе ВЛК "реализуется по плану".

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Она подчеркнула, что поддержанные Радой законопроекты преследуют цель упростить и ускорить процедуру прохождения военно-врачебной комиссии.

В законопроекте №9158 предлагается упростить оформление военнослужащими справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) и оформление и направление медицинских документов между воинскими частями и учреждениями здравоохранения.

В частности, для получения военнослужащим справки об обстоятельствах травмы, ранения, контузии или увечья в результате боевых действий предоставляется возможность не проводить соответствующее расследование.

Глава комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп от Слуги народа Александр Завитневич объяснил, что справка будет составляться в течение пяти дней на основании рапорта непосредственного командира и приказа командира воинской части о получении ранения военнослужащим. В этот же срок справка будет направляться в медучреждение или территориальный центр комплектования и соцподдержки.

"Таким образом, документы будут "ходить" за военным, а не военный будет "ходить" за документами. Это будет способствовать решению проблем очередей и излишней бюрократии, чтобы военнослужащие, которые ранены и находятся на лечении, не выстаивали в очередях для получения той или иной справки от военно-медицинской комиссии", – объяснил Завитневич.

Законопроект №9154 предлагает расширить перечень военных формирований и специальных органов, где создаются военно-врачебные комиссии, и разрешить их создание всем участникам сектора безопасности и обороны. Предлагается предоставить право создавать ВЛК при "гражданских" учреждениях здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности.

Оба законопроекта поддержали 311 нардепов.

"Над усовершенствованием процедуры ВЛК работает рабочая группа из нескольких министерств, представителей общественности и народных депутатов. Наработан целый комплекс мероприятий, которые поэтапно реализуются", – отметила Маляр.

В феврале 2023 года в Минобороны анонсировали изменения в работе военно-врачебных комиссий, поскольку на фоне увеличения нагрузки на них во время мобилизации нужна модернизация системы.

В Минздраве сообщили LIGA.net, что ВЛК будут реформироваться по направлениям цифровизации, снижения нагрузки на членов комиссии и упрощения бюрократических процедур.

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Оксана Житнюк

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