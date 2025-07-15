Спецтрибунал для керівництва Росії: Рада ратифікувала угоду про створення суду

Затвердити договір також мають Рада Європи та парламенти країн-партнерів

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Верховна Рада ратифікувала угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 323 обранці, ніхто не проголосував "проти" або утримався, не голосували 15 з присутніх.

Ратифікація - це офіційне затвердження міжнародного договору парламентом.

Угода про Спецтрибунал між Україною та Радою Європи має бути ратифікована не тільки українським парламентом, але й вищезгаданою Радою і законодавчими органами країн-партнерів.

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