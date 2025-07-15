Спецтрибунал для керівництва Росії: Рада ратифікувала угоду про створення суду
Верховна Рада ратифікувала угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.
Рішення підтримали 323 обранці, ніхто не проголосував "проти" або утримався, не голосували 15 з присутніх.
Ратифікація - це офіційне затвердження міжнародного договору парламентом.
Угода про Спецтрибунал між Україною та Радою Європи має бути ратифікована не тільки українським парламентом, але й вищезгаданою Радою і законодавчими органами країн-партнерів.
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- Воєнні злочини, здійснені окупантами в Україні, може розглядати Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, проте йому бракує повноважень, аби переслідувати загарбників саме за злочин агресії (рішення застосувати збройну силу проти іншої країни всупереч статуту ООН).
- У майбутньому цим питанням якраз і опікуватиметься Спецтрибунал – у нього буде мандат переслідувати російських високопосадовців.
- Проте існує юридична проблема: керівників РФ зможуть судити заочно, але є обмеження, поки ті перебувають на посадах.
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