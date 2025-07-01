Спецтрибунал для Росії: Зеленський підписав документи для ратифікації угоди

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Угоду про створення цього спецтрибуналу глава держави та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали 25 червня. Тепер же, повідомив президент, цей документ має бути оперативно ратифіковано, аби "розпочати процес реального створення" нової інституції.

"Доручив також якнайшвидше опрацювати та внести на розгляд Верховної Ради України необхідні законодавчі зміни, щоб з нашого боку все було забезпечено на сто відсотків заради повної реалізації угоди про створення трибуналу", – зазначив Зеленський.

Що таке ратифікація? Це офіційне затвердження міжнародного договору парламентом. Окрім Верховної Ради, угоду про створення спецтрибуналу мають ратифікувати Рада Європи та законодавчі органи країн-партнерів.

Глава держави попросив народних депутатів невідкладно розглянути це питання. Також президент чекає від Міністерства закордонних справ та свого Офісу на відповідний графік роботи з партнерами для імплементації (утілення) угоди та фактичного запуску інституції.

"Уже цього року в Росії мають відчути, що їхня відповідальність за злочин агресії є неминучою і що реально розпочався міжнародний юридичний процес для притягнення Росії до відповідальності. Агресія є злочином, і дійсно невідворотне покарання Росії за цей злочин є глобальним інтересом всіх у світі, хто хоче для своїх людей мирного життя", – підсумував Зеленський.