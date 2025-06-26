Зеленський щодо угоди про спецтрибунал для РФ: Потрібні кроки, щоб це запрацювало

Президент України зазначив, що угода про створення трибуналу – це лише початок, потрібні кроки

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібні ще кроки, аби угода про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України запрацювала. Про це він сказав у виступі перед представників парламентів країн – членів ПАРЄ.

Президент наголосив, що зараз необхідна потужна політична співпраця, щоб забезпечити притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців, включаючи російського диктатора Володимира Путіна.

"Сьогоднішня угода про створення трибуналу – це лише початок. Тепер ми повинні зробити реальні кроки, щоб це запрацювало", – заявив Зеленський.

Він підкреслив, що процес має пройти повністю – від початку до винесення реальних звинувачень і вироків.

Зеленський також закликав парламентські делегації залишатися залученими до цієї ініціативи й надалі.

"Я закликаю вас залишатися лідерами, як ви це робили досі", – сказав український лідер.

За словами глави держави, військова підтримка, санкції та політичний тиск – важливі елементи, які змушують Росію відчути реальну ціну війни, однак без невідворотності покарання не буде повної справедливості.

"Правосуддя має працювати так, щоб воєнні злочинці не могли сховатись. Їм не повинно бути місця ні в Європі, ніде. Має бути чітко зрозуміло: всі, хто планують злочини агресії, мають знати, що відповідальність настане", – заявив Зеленський.

Він також наголосив, що злочин агресії має бути зафіксований, засуджений і покараний, а найкращим місцем для цього є Гаага, яка, за його словами, "чекає на здійснення правосуддя".