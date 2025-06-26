Зеленский по соглашению о спецтрибунале для РФ: Нужны шаги, чтобы это заработало

Президент Украины отметил, что соглашение о создании трибунала – это только начало, нужны шаги

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужны еще шаги, чтобы соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины заработало. Об этом он сказал в выступлении перед представителями парламентов стран – членов ПАСЕ.

Президент подчеркнул, что сейчас необходимо мощное политическое сотрудничество, чтобы обеспечить привлечение к ответственности всех российских военных преступников, включая российского диктатора Владимира Путина.

"Сегодняшнее соглашение о создании трибунала – это только начало. Теперь мы должны сделать реальные шаги, чтобы это заработало", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что процесс должен пройти полностью – от начала до вынесения реальных обвинений и приговоров.

Зеленский также призвал парламентские делегации оставаться вовлеченными в эту инициативу и дальше.

"Я призываю вас оставаться лидерами, как вы это делали до сих пор", – сказал украинский лидер.

По словам главы государства, военная поддержка, санкции и политическое давление – важные элементы, заставляющие Россию почувствовать реальную цену войны, однако без неотвратимости наказания не будет полной справедливости.

"Правосудие должно работать так, чтобы военные преступники не могли скрыться. Им не должно быть места ни в Европе, нигде. Должно быть четко понятно: все, кто планирует преступления агрессии, должны знать, что ответственность наступит", – заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что преступление агрессии должно быть зафиксировано, осуждено и наказано, а лучшим местом для этого является Гаага, которая, по его словам, "ждет совершения правосудия".