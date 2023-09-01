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США можуть вперше передати Україні снаряди зі збідненим ураном – Reuters

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 23:59
США можуть вперше передати Україні снаряди зі збідненим ураном – Reuters - Фото
Снаряди зі збідненим ураном (Фото: Мілітарний)

Журналісти західного видання Reuters із посиланням на двох офіційних осіб США пишуть, що Сполучені Штати можуть вперше передати Україні снаряди зі збідненим ураном у рамках чергового пакету військової допомоги.

Про пакет допомоги оголосять наступного тижня, очікується, що його сума буде від $240 млн до $375 млн.

За словами офіційних осіб, з якими поспілкувалися журналісти, вміст пакету допомоги може змінюватися, остаточне рішення щодо того, що саме увійде туди, поки не ухвалено.

Збіднений уран – метал високої щільності (приблизно втричі вищий за щільність заліза), у військовій промисловості використовується для виробництва комбінованої броні та бронебійних підкаліберних снарядів.

  • 21 березня 2023 року заступниця міністра оборони Британії баронеса Аннабель Голді поінформувала, що Велика Британія планує передати Україні бронебійні снаряди з оболонками зі збідненого урану.
  • 22 березня міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі наголосив, що передання Україні снарядів зі збідненим ураном не є ядерною ескалацією.
  • 25 березня заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив про відправлення Україні "тисяч" снарядів для танків Challenger 2, зокрема зі збідненим ураном.

Читайте також: Касетні снаряди виявилися корисними для ЗСУ на Лиманському та Куп'янському напрямках – WP

Мілана Головань
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війнавійськова допомогаартснарядизбіднений уран
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