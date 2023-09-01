США можуть вперше передати Україні снаряди зі збідненим ураном – Reuters

Журналісти західного видання Reuters із посиланням на двох офіційних осіб США пишуть, що Сполучені Штати можуть вперше передати Україні снаряди зі збідненим ураном у рамках чергового пакету військової допомоги.

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Про пакет допомоги оголосять наступного тижня, очікується, що його сума буде від $240 млн до $375 млн.

За словами офіційних осіб, з якими поспілкувалися журналісти, вміст пакету допомоги може змінюватися, остаточне рішення щодо того, що саме увійде туди, поки не ухвалено.

Збіднений уран – метал високої щільності (приблизно втричі вищий за щільність заліза), у військовій промисловості використовується для виробництва комбінованої броні та бронебійних підкаліберних снарядів.

21 березня 2023 року заступниця міністра оборони Британії баронеса Аннабель Голді поінформувала, що Велика Британія планує передати Україні бронебійні снаряди з оболонками зі збідненого урану.

22 березня міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі наголосив, що передання Україні снарядів зі збідненим ураном не є ядерною ескалацією.

25 березня заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив про відправлення Україні "тисяч" снарядів для танків Challenger 2, зокрема зі збідненим ураном.

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