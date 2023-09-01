США могут впервые передать Украине снаряды с обедненным ураном – Reuters

Журналисты западного издания Reuters со ссылкой на два официальных лица США пишут, что Соединенные Штаты могут впервые передать Украине снаряды с обедненным ураном в рамках очередного пакета военной помощи.

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О пакете помощи объявят на следующей неделе, ожидается, что его сумма будет от $240 млн до $375 млн.

По словам официальных лиц, с которыми пообщались журналисты, содержание пакета помощи может меняться, окончательное решение о том, что войдет туда, пока не принято.

Обеденный уран – металл высокой плотности (примерно втрое выше плотности железа), в военной промышленности используется для производства комбинированной брони и бронебойных подкалиберных снарядов.

21 марта 2023 года заместитель министра обороны Британии баронесса Аннабель Голди проинформировала, что Великобритания планирует передать Украине бронебойные снаряды с оболочками из обедненного урана.

22 марта министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли подчеркнул, что передача Украине снарядов с обедненным ураном не является ядерной эскалацией.

25 марта заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил об отправке Украине "тысяч" снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном.

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