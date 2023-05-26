США: Україна має можливості та право повернути всі території, включно з Кримом
26.05.2023, 13:04
Метью Міллер (Фото: скриншот із відео)
У Державному департаменті США заявили, що Україна має можливість повернути всі свої території у кордонах 1991 року, включно з тимчасово окупованим Кримом. Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Метью Міллер.
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Відповідаючи на питання про те, що військова допомога США призначена для повернення України до кордонів 1991 року, Міллер сказав, що Київ має можливість і право на це.
"Ми підтримуємо Україну у захисті свого суверенітету та своєї територіальної цілісності", — сказав він.
Дипломат зазначив, що це включає не лише частини України, які Росія окупувала після початку великої війни, але й Крим.
"Ми це ясно дали зрозуміти", — резюмував Міллер.
- Нещодавно начальник ГУР Буданов заявив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом – військовою силою та дипломатією.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що дипломатичне рішення війни може полягати у поверненні до кордонів України станом на 2013 рік.
- Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україна може повернути Крим без боїв.
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