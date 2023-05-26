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США: Україна має можливості та право повернути всі території, включно з Кримом

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 13:04
США: Україна має можливості та право повернути всі території, включно з Кримом - Фото
Метью Міллер (Фото: скриншот із відео)

У Державному департаменті США заявили, що Україна має можливість повернути всі свої території у кордонах 1991 року, включно з тимчасово окупованим Кримом. Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

Відповідаючи на питання про те, що військова допомога США призначена для повернення України до кордонів 1991 року, Міллер сказав, що Київ має можливість і право на це.

"Ми підтримуємо Україну у захисті свого суверенітету та своєї територіальної цілісності", — сказав він.

Дипломат зазначив, що це включає не лише частини України, які Росія окупувала після початку великої війни, але й Крим.

"Ми це ясно дали зрозуміти", — резюмував Міллер.

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Дмитро Гриниченко
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