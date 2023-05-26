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США: Украина имеет возможности и право вернуть все территории, включая Крым

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 13:04
США: Украина имеет возможности и право вернуть все территории, включая Крым - Фото
Мэтью Миллер (Фото: скриншот с видео)

В Государственном департаменте США заявили, что Украина имеет возможности вернуть все свои территории в границах 1991 года, включая временно оккупированный Крым. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

Отвечая на вопрос о том, что военная помощь США предназначена для возвращения Украины к границам 1991 года, Миллер сказал, что Киев имеет возможность и право на это.

"Мы поддерживаем Украину в защите своего суверенитета и своей территориальной целостности", — сказал он.

Дипломат отметил, что это включает в себя не только части Украины, которые Россия оккупировала после начала большой войны, но и Крым. 

"Мы это ясно дали понять", — резюмировал Миллер.

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Дмитрий Гриниченко
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