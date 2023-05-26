США: Украина имеет возможности и право вернуть все территории, включая Крым
В Государственном департаменте США заявили, что Украина имеет возможности вернуть все свои территории в границах 1991 года, включая временно оккупированный Крым. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер.
Отвечая на вопрос о том, что военная помощь США предназначена для возвращения Украины к границам 1991 года, Миллер сказал, что Киев имеет возможность и право на это.
"Мы поддерживаем Украину в защите своего суверенитета и своей территориальной целостности", — сказал он.
Дипломат отметил, что это включает в себя не только части Украины, которые Россия оккупировала после начала большой войны, но и Крым.
"Мы это ясно дали понять", — резюмировал Миллер.
- Недавно начальник ГУР Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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