Країни НАТО не змогли затвердити новий план дій у разі нападу Росії

Міністри оборони країн НАТО, які зустрілися 16 червня, не змогли дійти згоди про нові плани того, як альянс відреагує на напад Росії. Про це повідомляє Reuters.

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Нові варіанти планів реагування Північноатлантичного альянсу на можливий напад Росії розробили вперше з часів холодної війни.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що міністри розглянули ці плани на дводенній зустрічі в Брюсселі та наближаються до їх узгодження.

"Хоча сьогодні регіональні плани не були офіційно затверджені, ми очікуємо, що ці плани стануть частиною низки результатів саміту у Вільнюсі у липні", – сказав агентству Reuters американський високопосадовець.

Як зазначається, так звані регіональні плани містять тисячі сторінок секретних військових планів, в яких докладно описується, як альянс відреагує на напад Росії.

Складання подібних документів означає фундаментальне зрушення у стратегії альянсу. НАТО не бачив необхідності у великомасштабних оборонних планах протягом десятиліть, оскільки вів невеликі війни в Афганістані та Іраку, а пострадянська Росія не становила реальної загрози.

Але зараз, коли в Україні триває найкровопролитніша війна в Європі з 1945 року, в НАТО вважають, що повинні мати всі необхідні плани задовго до того, як може спалахнути конфлікт між однією з країн альянсу та Росією.

У червні 2022 року на саміті країн НАТО в Мадриді було затверджено нову стратегію Альянсу, в якій Росія названа "найсерйознішою і прямішою загрозою для безпеки членів Альянсу та миру й стабільності в Євроатлантичному регіоні".

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