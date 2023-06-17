Країни НАТО не змогли затвердити новий план дій у разі нападу Росії
Міністри оборони країн НАТО, які зустрілися 16 червня, не змогли дійти згоди про нові плани того, як альянс відреагує на напад Росії. Про це повідомляє Reuters.
Нові варіанти планів реагування Північноатлантичного альянсу на можливий напад Росії розробили вперше з часів холодної війни.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що міністри розглянули ці плани на дводенній зустрічі в Брюсселі та наближаються до їх узгодження.
"Хоча сьогодні регіональні плани не були офіційно затверджені, ми очікуємо, що ці плани стануть частиною низки результатів саміту у Вільнюсі у липні", – сказав агентству Reuters американський високопосадовець.
Як зазначається, так звані регіональні плани містять тисячі сторінок секретних військових планів, в яких докладно описується, як альянс відреагує на напад Росії.
Складання подібних документів означає фундаментальне зрушення у стратегії альянсу. НАТО не бачив необхідності у великомасштабних оборонних планах протягом десятиліть, оскільки вів невеликі війни в Афганістані та Іраку, а пострадянська Росія не становила реальної загрози.
Але зараз, коли в Україні триває найкровопролитніша війна в Європі з 1945 року, в НАТО вважають, що повинні мати всі необхідні плани задовго до того, як може спалахнути конфлікт між однією з країн альянсу та Росією.
- У червні 2022 року на саміті країн НАТО в Мадриді було затверджено нову стратегію Альянсу, в якій Росія названа "найсерйознішою і прямішою загрозою для безпеки членів Альянсу та миру й стабільності в Євроатлантичному регіоні".
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