Страны НАТО не смогли утвердить новый план действий в случае нападения России

Министры обороны стран НАТО, которые встретились 16 июня, не смогли прийти к соглашению о новых планах того, как альянс отреагирует на нападение России. Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, новые варианты планов реагирования Североатлантического альянса на возможное нападение России разработали впервые со времен холодной войны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры рассмотрели эти планы на двухдневной встрече в Брюсселе и приближаются к их согласованию.

"Хотя сегодня региональные планы не были официально утверждены, мы ожидаем, что эти планы станут частью ряда результатов саммита в Вильнюсе в июле", – сказал агентству Reuters высокопоставленный американский чиновник.

Как отмечается, так называемые региональные планы включают в себя тысячи страниц секретных военных планов, в которых подробно описывается, как альянс отреагирует на нападение России.

Составление подобных документов означает фундаментальный сдвиг в стратегии альянса. НАТО не видел необходимости в крупномасштабных оборонных планах на протяжении десятилетий, поскольку вел небольшие войны в Афганистане и Ираке, а постсоветская Россия не представляла реальной угрозы.

Но сейчас, когда в Украине идет самая кровопролитная война в Европе с 1945 года, в НАТО считают, что должны иметь все необходимые планы задолго до того, как может вспыхнуть конфликт между одной из стран альянса и Россией.

В июне 2022 года на саммите стран НАТО в Мадриде была утверждена новая стратегия Альянса, в которой Россия названа "наиболее серьезной и прямой угрозой для безопасности членов Альянса и мира и стабильности в Евроатлантическом регионе".

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