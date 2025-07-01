Стрілянина в Айдахо. Поліція США ідентифікувала ймовірного вбивцю пожежників – фото
У США ідентифікували підозрюваного у вбивстві двох пожежників, яких 29 червня застрелили під час гасіння пожежі на півночі штату Айдахо. Поліція назвала його ім'я, повідомляють NPR та Today.
Чоловік, тіло якого з вогнепальною зброєю було знайдено на горі Кенфілд через шість годин після стрілянини, виявився 20-річним Вессом Ролі. За словами правоохоронців, він сам влаштував підпал чагарнику, а потім почав стріляти у пожежників, які прибули на місце події.
"Ми дійсно вважаємо, що підозрюваний почав пожежу, це була засідка, і це було цілком навмисно. У цих пожежників не було жодного шансу", – заявив на пресконференції шериф округу Кутеней Боб Норріс.
Раніше чоловік не потрапляв в поле зору поліції та не притягувався до відповідальності. У поліції заявили, що він міг використовувати рушницю. Також шериф не надав жодних подробиць про те, як загинув підозрюваний – сам чи його ліквідували співробітники SWAT, які прибули на місце події.
Двоє загиблих пожежників були з департаментів округів Кер-д'Ален і Кутенай. Третій отримав поранення і був прооперований.
- Стрілянина в Айдахо сталася 29 червня (близько 23:00 за київським часом). Рятувальники виїхали гасити пожежу в районі гори Кенфілд на півночі штату Айдахо, де по них відкрили вогонь. Пожежа поширювалася, поки правоохоронці шукали стрільця або стрільців з "сучасними спортивними гвинтівками".