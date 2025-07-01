Стрілянина в Айдахо. Поліція США ідентифікувала ймовірного вбивцю пожежників – фото

Поліція США заявила, що чоловік власноруч влаштував пожежу – це була пастка для рятувальників

Місце стрілянини в Айдахо (Фото: KXLY)

У США ідентифікували підозрюваного у вбивстві двох пожежників, яких 29 червня застрелили під час гасіння пожежі на півночі штату Айдахо. Поліція назвала його ім'я, повідомляють NPR та Today.

Чоловік, тіло якого з вогнепальною зброєю було знайдено на горі Кенфілд через шість годин після стрілянини, виявився 20-річним Вессом Ролі. За словами правоохоронців, він сам влаштував підпал чагарнику, а потім почав стріляти у пожежників, які прибули на місце події.

Весс Ролі (скриншот відео Today)

"Ми дійсно вважаємо, що підозрюваний почав пожежу, це була засідка, і це було цілком навмисно. У цих пожежників не було жодного шансу", – заявив на пресконференції шериф округу Кутеней Боб Норріс.

Раніше чоловік не потрапляв в поле зору поліції та не притягувався до відповідальності. У поліції заявили, що він міг використовувати рушницю. Також шериф не надав жодних подробиць про те, як загинув підозрюваний – сам чи його ліквідували співробітники SWAT, які прибули на місце події.

Двоє загиблих пожежників були з департаментів округів Кер-д'Ален і Кутенай. Третій отримав поранення і був прооперований.