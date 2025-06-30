У США під час гасіння пожежі застрелили двох рятувальників

Рятувальники прибули на гасіння пожежі на горі Кенфілд, коли по них відкрили вогонь зі снайперських гвинтівок

Стрільба в Айдахо (Фото: KXLY)

У США, на півночі штату Айдахо, під час гасіння пожежі в районі гори Кенфілд були застрелені двоє пожежників. Як повідомляють CNN та ABC News, ймовірний стрілець був знайдений мертвим.

Інцидент стався 29 червня о 13:30 за місцевим часом (близько 22:30 за київським часом). Служби екстреної допомоги прибули для гасіння пожежі в місті Кер-д'Ален на півночі штату, після чого по них було відкрито снайперський вогонь.

Повідомляється, що двоє рятувальників були застрелені, а кілька людей отримали поранення, зокрема співробітники правоохоронних органів.

Стрілянина в Айдахо (Фото: KXLY)

Шериф округу Кутеней Боб Норріс повідомив, що стрілків може бути кілька і у них "сучасні спортивні гвинтівки" для швидкої стрільби. Людей закликали триматися якомога далі від району Кенфілд, що розташований поблизу місця стрілянини.

"Ми готові нейтралізувати цього підозрюваного, який зараз активно стріляє в співробітників правоохоронних органів", – заявив Норріс на пресконференції, зазначивши, що деякі мирні жителі могли опинитися в пастці в результаті інциденту.

Шериф зазначив, що стрілець або стрільці перебували в "густих заростях кущів" і добре підготувалися, злившись з навколишнім середовищем.

"Якщо цих людей не нейтралізувати швидко, операція, найімовірніше, триватиме кілька днів", – сказав Норріс.

Сенатор від штату Айдахо Майк Крапо заявив, що стежить за ситуацією. Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем також була проінформована про ситуацію.

"Я стежу за жахливими повідомленнями з Кер-д'Ален сьогодні ввечері. Я закликаю місцевих жителів дотримуватися рекомендацій правоохоронних органів. Мої молитви з жертвами та рятувальниками", – написав Крапо.

Через кілька годин після стрілянини шериф повідомив, що на горі Кенфілд було знайдено тіло чоловіка, поруч з яким лежала вогнепальна зброя. Його особа наразі не встановлена, пожежники та рятувальники покидають місце події.

Мешканці Айдахо патрулюють вулиці після того, як злочинця затримали. pic.twitter.com/DRCDhg5RSQ — Utopic (@utopicnews) 30 червня 2025 року

Водночас на горі Кенфілд триває активна лісова пожежа, повідомили в управлінні з надзвичайних ситуацій. Місцевих жителів просять бути готовими до "ескалації ситуації". Ресурси на ліквідацію пожежі не виділялися, поки існувала активна загроза стрільби.

Пожежа на горі (Фото: KXLY)