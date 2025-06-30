В США на тушении пожара застрелили двух спасателей
В США на севере штата Айдахо были застрелены двое пожарных, которые прибыли для тушения возгорания в районе горы Кэнфилд. Как сообщают CNN и ABC news, предположительный стрелок был найден мертвым.
Инцидент произошел 29 июня в 13:30 по местному времени (около 22:30 по Киеву). Чрезвычайные службы прибыли на тушение пожара в городе Кер-д'Ален на севере штата, после чего по ним был открыт снайперский огонь.
Сообщается, что два спасателя были застрелены, а несколько человек ранены, в том числе правоохранители.
Шериф округа Кутенай Боб Норрис сообщил, что стрелков может быть несколько и у них "современные спортивные винтовки" для скоростной стрельбы. Людей призвали держаться подальше от района Кэнфилд, что рядом с местом стрельбы.
"Мы готовы нейтрализовать этого подозреваемого, который в настоящее время активно стреляет в сотрудников служб общественной безопасности", – заявил Норрис на пресс-конференции, отметив, что некоторые мирные жители могли оказаться в ловушке в результате инцидента.
Шериф отметил, что стрелок или стрелки находились в "густых зарослях кустарника" и хорошо подготовились, слившись с окружающей средой.
"Если этих людей не нейтрализовать быстро, операция, скорее всего, будет многодневной", – сказал Норрис.
Сенатор от Айдахо Майк Крапо заявил, что следит за ситуацией. Также была проинформирована о ситуации министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.
"Я слежу за ужасными сообщениями из Кер-д'Ален в этот вечер. Я призываю местных жителей придерживаться рекомендаций правоохранительных органов. Мои молитвы с жертвами и спасателями", – написал Крапо.
Спустя несколько часов после стрельбы шериф сообщил, что на горе Кэнфилд был найден труп мужчины, рядом с которым лежало огнестрельное оружие. Его личность на данный момент не установлена, пожарные и спасатели покидают место происшествия.
Idaho Citizens Patrolling The Streets After Killer Has Been Captured. pic.twitter.com/DRCDhg5RSQ— Utopic (@utopicnews) June 30, 2025
В то же время на горе Кэнфилд продолжается активный лесной пожар, сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям. Местных жителей просят быть готовыми к "эскалации ситуации". Ресурсы на устранение возгорания не выделялись, пока была активна угроза стрельбы.
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