В Австрии произошла стрельба в гимназии: известно о девяти погибших и десятках раненых

По словам одного из свидетелей, раздалось по меньшей мере 20 выстрелов

Иллюстративное видео (Фото: ЕРА)

Утром 10 июня в австрийском городе Грац раздалась стрельба в здании федеральной гимназии BORG. Известно о девяти погибших, среди них семеро студентов, один взрослый и сам подозреваемый, сообщает Kronen Zeitung.

Как пишет издание, 28 раненых находятся в больницах. По меньшей мере, четверо из них находятся в крайне критическом состоянии. Некоторые жертвы якобы получили огнестрельные ранения в голову.

Местный мэр Эльке Кар подтвердила количество погибших и раненых.

По предварительной информации, стрельбу совершил бывший ученик этого же заведения. Подозреваемый стрелял в двух классах.

Правоохранители проводят тщательные обыски в здании. В одной из туалетных комнат якобы был найден мертвым подозреваемый. Он был учеником школы BORG и, вероятно, считал себя жертвой буллинга.

На месте происшествия сейчас работают многочисленные подразделения полиции и спецподразделение Cobra. Население просят избегать района операции.

Также изданию удалось пообщаться с мужем учительницы, которая на этот момент забаррикадировалась в классе со своими учениками. Она рассказала, что слышала несколько выстрелов. Раненые учащиеся получают помощь в соседнем зале Helmut-List-Halle.

По словам одного из свидетелей, там раздалось по меньшей мере 20 выстрелов.