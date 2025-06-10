Журналист NYP пострадал на протестах в Лос-Анджелесе: резиновая пуля попала ему в голову
Американская полиция выстрелила резиновой пулей в фотожурналиста New York Post, она попала ему в голову. Это уже третий работник медиа, пострадавший в Лос-Анджелесе, освещая протесты.
Фотограф Тоби Канхэм находился на обочине шоссе, где вспыхнули стычки между полицией и протестующими, выступавшими против антимигрантских рейдов.
Вдруг один из правоохранителей навел оружие на журналиста и открыл огонь. Канхэм успел снять этот момент на камеру. Как отмечает New York Post, их фотограф имел пресс-карту и выполнял редакционную задачу. Резиновый шар попал ему в лоб, после чего мужчина упал на землю.
Следующий день Канхэм – ветеран британской армии, ныне живущий в Лос-Анджелесе, – провел в больнице из-за боли и травмы шеи. У него остался синяк на лбу.
В Trump's America, journalists and photographers являются get shot на! New York Post Photographer был hit в head with rubber bullet by police during protests in Los Angeles! Польша также бросилась в Australian journalist yesterday! https://t.co/OuRfszzIrn pic.twitter.com/L7cpddlHPZ— Clown (@DanaSLJL) Июнь 10, 2025
Накануне также стало известно о ранении резиновыми пулями австралийского репортера и британского журналиста.
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- С вечера 6 июня в калифорнийском городе продолжаются столкновения между жителями преимущественно латиноамериканского района и федеральными агентами Иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Это происходит на фоне иммиграционных рейдов, инициированных администрацией Трампа. Президент США ввел 2000 нацгвардейцев.