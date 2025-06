Журналист NYP пострадал на протестах в Лос-Анджелесе: резиновая пуля попала ему в голову

Американская полиция выстрелила резиновой пулей в фотожурналиста New York Post, она попала ему в голову. Это уже третий работник медиа, пострадавший в Лос-Анджелесе, освещая протесты.

Фотограф Тоби Канхэм находился на обочине шоссе, где вспыхнули стычки между полицией и протестующими, выступавшими против антимигрантских рейдов.

Вдруг один из правоохранителей навел оружие на журналиста и открыл огонь. Канхэм успел снять этот момент на камеру. Как отмечает New York Post, их фотограф имел пресс-карту и выполнял редакционную задачу. Резиновый шар попал ему в лоб, после чего мужчина упал на землю.

Следующий день Канхэм – ветеран британской армии, ныне живущий в Лос-Анджелесе, – провел в больнице из-за боли и травмы шеи. У него остался синяк на лбу.

В Trump's America, journalists and photographers являются get shot на! New York Post Photographer был hit в head with rubber bullet by police during protests in Los Angeles! Польша также бросилась в Australian journalist yesterday! https://t.co/OuRfszzIrn pic.twitter.com/L7cpddlHPZ