В Лос-Анджелесе подстрелили уже второго журналиста. Теперь из Британии – фото

Это уже второй случай, когда за эти несколько дней протестов от пулевых ранений страдают иностранные журналисты

Ник Стерн (Фото: Х/@SnapMediaLive)

В Лос-Анджелесе, освещая протесты против иммиграционных рейдов, британский фотожурналист Ник Стерн получил ранение в результате попадания резиновой пули. Об этом пишет BBC.

8 июня сотрудник медиа освещал протесты против Иммиграционной и таможенной службы (ICE), когда, по его словам, "трехдюймовая пластиковая пуля" попала ему в бедро.

В тот день журналист фотографировал события, стоя на дороге. Около 21:00 по местному времени он внезапно почувствовал резкую боль в ноге. Как он рассказал, "из задней части ноги торчало что-то жесткое, а нога была залита кровью".

Он пытался уйти с места, но не мог встать на раненую ногу. Тогда к нему подбежали около восьми протестующих, чтобы помочь перенести его в более безопасное место.

13 апреля 2025 года газета The Washington Post писала, что администрация Трампа стремится депортировать миллион мигрантов в течение года.

С вечера 6 июня в калифорнийском городе продолжаются столкновения между жителями преимущественно латиноамериканского района и федеральными агентами Иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Это происходит на фоне иммиграционных рейдов, инициированных администрацией Трампа. Президент США ввел 2000 нацгвардейцев.