В Лос-Анджелесе подстрелили уже второго журналиста. Теперь из Британии – фото
Ник Стерн (Фото: Х/@SnapMediaLive)

В Лос-Анджелесе, освещая протесты против иммиграционных рейдов, британский фотожурналист Ник Стерн получил ранение в результате попадания резиновой пули. Об этом пишет BBC.

8 июня сотрудник медиа освещал протесты против Иммиграционной и таможенной службы (ICE), когда, по его словам, "трехдюймовая пластиковая пуля" попала ему в бедро.

В тот день журналист фотографировал события, стоя на дороге. Около 21:00 по местному времени он внезапно почувствовал резкую боль в ноге. Как он рассказал, "из задней части ноги торчало что-то жесткое, а нога была залита кровью".

Он пытался уйти с места, но не мог встать на раненую ногу. Тогда к нему подбежали около восьми протестующих, чтобы помочь перенести его в более безопасное место.

Читайте также
В столице Колумбии подстрелили сенатора, который хотел баллотироваться в президенты
протестстрельбаЛос-Анджелес