У Лос-Анджелесі підстрелили вже другого журналіста. Тепер із Британії – фото

Це вже другий випадок, коли за ці кілька днів протестів від кульових поранень страждають іноземні журналісти

Нік Стерн (Фото: Х/@SnapMediaLive)

У Лос-Анджелесі, висвітлюючи протести проти імміграційних рейдів, британський фотожурналіст Нік Стерн зазнав поранення внаслідок влучання гумової кулі. Про це пише BBC.

8 червня медіапрацівник висвітлював протести проти Імміграційної та митної служби (ICE), коли, за його словами, "тридюймова пластикова куля" влучила йому в стегно.

Того дня журналіст фотографував події, стоячи на дорозі. Близько 21:00 за місцевим часом він раптово відчув різкий біль у нозі. Як він розповів, "з задньої частини ноги стирчало щось тверде, а нога була залита кров'ю".

Він намагався відійти з місця, але не міг стати на поранену ногу. Тоді до нього підбігли близько восьми протестувальників, щоб допомогти перенести його в більш безпечне місце.

13 квітня 2025 року газета The Washington Post писала, що адміністрація Трампа прагне депортувати мільйон мігрантів протягом року.

З вечора 6 червня у каліфорнійському місті тривають сутички між мешканцями переважно латиноамериканського району та федеральними агентами Імміграційної та митної поліції (ICE). Це відбувається на тлі імміграційних рейдів, ініційованих адміністрацією Трампа. Президент США ввів 2000 нацгвардійців.