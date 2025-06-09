У Лос-Анджелесі підстрелили вже другого журналіста. Тепер із Британії – фото
Нік Стерн (Фото: Х/@SnapMediaLive)

У Лос-Анджелесі, висвітлюючи протести проти імміграційних рейдів, британський фотожурналіст Нік Стерн зазнав поранення внаслідок влучання гумової кулі. Про це пише BBC.

8 червня медіапрацівник висвітлював протести проти Імміграційної та митної служби (ICE), коли, за його словами, "тридюймова пластикова куля" влучила йому в стегно.

Того дня журналіст фотографував події, стоячи на дорозі. Близько 21:00 за місцевим часом він раптово відчув різкий біль у нозі. Як він розповів, "з задньої частини ноги стирчало щось тверде, а нога була залита кров'ю".

Він намагався відійти з місця, але не міг стати на поранену ногу. Тоді до нього підбігли близько восьми протестувальників, щоб допомогти перенести його в більш безпечне місце.

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