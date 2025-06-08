У столиці Колумбії підстрелили сенатора, який хотів балотуватися у президенти

Швидка на місці події (Фото: ЕРА/Mauricio Duenas Castaneda_

У колумбійській столиці Богота підстрелили сенатора й потенційного кандидата в президенти Мігеля Урібе. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що 39-річного сенатора від опозиційної консервативної партії Демократичний центр, який планував балотуватися в президенти наступного року, поранили під час передвиборчого заходу. За даними партії, в нього стріляли зі спини близько 17:00 за місцевим часом.

Мер Боготи Карлос Галан повідомив, що Урібе отримує невідкладну медичну допомогу в районі Фонтібон. Нападника вже затримали.

Замах вже засудили уряд, колишні президенти, регіональні лідери та сама партія, яка назвала стрілянину неприйнятним актом насильства. Президент Колумбії Густаво Петро висловив підтримку родині постраждалого.

Працівники Управління кримінальних розслідувань на місці події (Фото: ЕРА/Carlos Ortega)

13 травня 2025 року в мексиканському штаті Веракрус унаслідок збройного нападу під час передвиборчої кампанії загинула кандидатка на посаду мера міста Текістепек Єсеснія Лара Гутьєррес.