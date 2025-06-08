У столиці Колумбії підстрелили сенатора, який хотів балотуватися у президенти
У колумбійській столиці Богота підстрелили сенатора й потенційного кандидата в президенти Мігеля Урібе. Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що 39-річного сенатора від опозиційної консервативної партії Демократичний центр, який планував балотуватися в президенти наступного року, поранили під час передвиборчого заходу. За даними партії, в нього стріляли зі спини близько 17:00 за місцевим часом.
Мер Боготи Карлос Галан повідомив, що Урібе отримує невідкладну медичну допомогу в районі Фонтібон. Нападника вже затримали.
Замах вже засудили уряд, колишні президенти, регіональні лідери та сама партія, яка назвала стрілянину неприйнятним актом насильства. Президент Колумбії Густаво Петро висловив підтримку родині постраждалого.
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