В столице Колумбии подстрелили сенатора, который хотел баллотироваться в президенты

Быстрая на месте происшествия (Фото: ЕРА/Mauricio Duenas Castaneda_

В колумбийской столице Богота подстрелили сенатора и потенциального кандидата в президенты Мигеля Урибе. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что 39-летний сенатор от оппозиционной консервативной партии Демократический центр, который планировал баллотироваться в президенты в следующем году, был ранен во время предвыборного мероприятия. По данным партии, в него стреляли со спины около 17:00 по местному времени.

Мэр Боготы Карлос Галан сообщил, что Урибе получает неотложную медицинскую помощь в районе Фонтибон. Нападавшего уже задержали.

Покушение уже осудили правительство, бывшие президенты, региональные лидеры и сама партия, которая назвала стрельбу неприемлемым актом насилия. Президент Колумбии Густаво Петр выразил поддержку семье пострадавшего.

Сотрудники Управления уголовных расследований на месте происшествия (Фото: ERA/Carlos Ortega)

13 мая 2025 года в мексиканском штате Веракрус в результате вооруженного нападения во время предвыборной кампании погибла кандидат на должность мэра города Текистепек Есесния Лара Гутьеррес.