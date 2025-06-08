В столице Колумбии подстрелили сенатора, который хотел баллотироваться в президенты
В колумбийской столице Богота подстрелили сенатора и потенциального кандидата в президенты Мигеля Урибе. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что 39-летний сенатор от оппозиционной консервативной партии Демократический центр, который планировал баллотироваться в президенты в следующем году, был ранен во время предвыборного мероприятия. По данным партии, в него стреляли со спины около 17:00 по местному времени.
Мэр Боготы Карлос Галан сообщил, что Урибе получает неотложную медицинскую помощь в районе Фонтибон. Нападавшего уже задержали.
Покушение уже осудили правительство, бывшие президенты, региональные лидеры и сама партия, которая назвала стрельбу неприемлемым актом насилия. Президент Колумбии Густаво Петр выразил поддержку семье пострадавшего.
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