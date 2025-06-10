"Такое неуважение не буду терпеть". Трамп пригрозил протестующим в Лос-Анджелесе

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп пообещал применить ответ против демонстрантов в Лос-Анджелесе в случае, если они будут проявлять неуважение к Национальной гвардии. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, протестующие якобы регулярно "плюют в лицо" национальным гвардейцам и правоохранителям.

"Повстанцы имеют склонность плевать в лицо бойцам/бойцам Национальной гвардии и другим. Этим патриотам говорят смириться с этим, так просто протекает жизнь. Но не при администрации Трампа. Если они будут плевать, мы будем бить. И я обещаю, что им достанется больше, чем когда-либо раньше. Такое неуважение не буду терпеть!" – написал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что считает "прекрасным решением" введение Национальной гвардии в Лос-Анджелес и раскритиковал выступивших против этого городского голову Карен Басс и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Он назвал мэра и губернатора "очень некомпетентными" и заявил, что те должны были бы его благодарить за введение Нацгвардии.

Накануне губернатор Калифорнии выступил с критикой Трампа и заявил, что его штат подает в суд на главу государства.

Также губернатор опубликовал фото военных Нацгвардии, которых Трамп направил в Лос-Анджелес из-за протестов.

Военные (Фото: x.com/GavinNewsom)

Военные (Фото: x.com/GavinNewsom)

"Вы отправили сюда свои войска без топлива, еды, воды и места для ночлега. И вот они здесь – вынуждены спать на полу, наваленные друг на друга", – написал губернатор.