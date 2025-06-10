"Таку неповагу не буду терпіти". Трамп пригрозив протестувальникам у Лос-Анджелесі
Президент США Дональд Трамп пообіцяв застосувати відповідь проти демонстрантів в Лос-Анджелесі у разі, якщо вони виявлятимуть неповагу до Національної гвардії. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
За його словами, протестувальники нібито регулярно "плюють в обличчя" національним гвардійцям і правоохоронцям.
"Повстанці мають схильність плювати в обличчя бійцям/бійцям Національної гвардії та іншим. Цим патріотам кажуть змиритися з цим, так просто протікає життя. Але не за адміністрації Трампа. Якщо вони плюватимуть, ми битимемо. І я обіцяю, що їм дістанеться більше, ніж будь-коли раніше. Таку неповагу не буду терпіти!" – написав Трамп.
Раніше Трамп заявив, що вважає "чудовим рішенням" введення Національної гвардії до Лос-Анджелеса й розкритикував міську голову Карен Басс і губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома, які виступили проти цього.
Він назвав мера та губернатора "дуже некомпетентними" й заявив, що ті мали б йому дякувати за введення Нацгвардії.
Напередодні губернатор Каліфорнії виступив з критикою Трампа й заявив, що його штат подає до суду на главу держави.
Також губернатор опублікував фото військових Нацгвардії, яких Трамп спрямував до Лос-Анджелеса через протести.
"Ви відправили сюди свої війська без палива, їжі, води і місця для ночівлі. І ось вони тут – змушені спати на підлозі, навалені один на одного", – написав губернатор.
- З вечора 6 червня у каліфорнійському місті тривають сутички між мешканцями переважно латиноамериканського району та федеральними агентами Імміграційної та митної поліції (ICE). Це відбувається на тлі імміграційних рейдів, ініційованих адміністрацією Трампа. Президент США ввів 2000 нацгвардійців.
- Серед постраждалих у Лос-Анджелесі є двоє журналістів: поліціянт поранив гумовою кулею австралійську репортерку, також травм зазнав медійник з Британії.