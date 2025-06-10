"Таку неповагу не буду терпіти". Трамп пригрозив протестувальникам у Лос-Анджелесі

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп пообіцяв застосувати відповідь проти демонстрантів в Лос-Анджелесі у разі, якщо вони виявлятимуть неповагу до Національної гвардії. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, протестувальники нібито регулярно "плюють в обличчя" національним гвардійцям і правоохоронцям.

"Повстанці мають схильність плювати в обличчя бійцям/бійцям Національної гвардії та іншим. Цим патріотам кажуть змиритися з цим, так просто протікає життя. Але не за адміністрації Трампа. Якщо вони плюватимуть, ми битимемо. І я обіцяю, що їм дістанеться більше, ніж будь-коли раніше. Таку неповагу не буду терпіти!" – написав Трамп.

Раніше Трамп заявив, що вважає "чудовим рішенням" введення Національної гвардії до Лос-Анджелеса й розкритикував міську голову Карен Басс і губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома, які виступили проти цього.

Він назвав мера та губернатора "дуже некомпетентними" й заявив, що ті мали б йому дякувати за введення Нацгвардії.

Напередодні губернатор Каліфорнії виступив з критикою Трампа й заявив, що його штат подає до суду на главу держави.

Також губернатор опублікував фото військових Нацгвардії, яких Трамп спрямував до Лос-Анджелеса через протести.

Військові (Фото: x.com/GavinNewsom)

Військові (Фото: x.com/GavinNewsom)

"Ви відправили сюди свої війська без палива, їжі, води і місця для ночівлі. І ось вони тут – змушені спати на підлозі, навалені один на одного", – написав губернатор.