У Лос-Анджелесі поліціянт вистрелив у австралійську репортерку під час протестів – відео

Кореспондентку австралійського телеканалу було поранено у Лос-Анджелесі, коли вона висвітлювала імміграційні протести – американський поліціянт вистрелив їй в ногу гумовою кулею. Про це йдеться у сюжеті 9News.

Інцидент стався 8 червня. Австралійська журналістка Лорен Томасі висвітлювала протести у каліфорнійському місті, які спалахнули минулого тижня на тлі імміграційних рейдів.

Під час виходу в ефір позаду Томасі пролунав один постріл, згодом другий – коли поліціянт вистрелив репортерці у ногу. Після цього знімальна група разом з журналісткою оперативно пішла з місця події.

This is beyond outrageous. An Australian reporter, without any provocation, microphone in hand is shot by a rubber bullet while simply doing her job.



