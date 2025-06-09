У Лос-Анджелесі поліціянт вистрелив у австралійську репортерку під час протестів – відео
Кореспондентку австралійського телеканалу було поранено у Лос-Анджелесі, коли вона висвітлювала імміграційні протести – американський поліціянт вистрелив їй в ногу гумовою кулею. Про це йдеться у сюжеті 9News.
Інцидент стався 8 червня. Австралійська журналістка Лорен Томасі висвітлювала протести у каліфорнійському місті, які спалахнули минулого тижня на тлі імміграційних рейдів.
Під час виходу в ефір позаду Томасі пролунав один постріл, згодом другий – коли поліціянт вистрелив репортерці у ногу. Після цього знімальна група разом з журналісткою оперативно пішла з місця події.
This is beyond outrageous. An Australian reporter, without any provocation, microphone in hand is shot by a rubber bullet while simply doing her job.— 𝔗𝔯𝔲𝔱𝔥 𝔐𝔞𝔱𝔱𝔢𝔯𝔰 (@politicsusa46) June 9, 2025
🎥 – https://t.co/9FYCfEHFnM pic.twitter.com/RsgVIffwYo
Наступного ранку вона вийшла в ефір і, відповідаючи на запитання колеги щодо самопочуття, Томасі сказала: "Зі мною все гаразд. Ми з моїм оператором Джиммі в безпеці".
- 13 квітня 2025 року газета The Washington Post писала, що адміністрація Трампа прагне депортувати мільйон мігрантів протягом року.
- З вечора 6 червня у каліфорнійському місті тривають сутички між мешканцями переважно латиноамериканського району та федеральними агентами Імміграційної та митної поліції (ICE). Це відбувається на тлі імміграційних рейдів, ініційованих адміністрацією Трампа. Президент США ввів 2000 нацгвардійців.