У Лос-Анджелесі поліціянт вистрелив у австралійську репортерку під час протестів – відео
Протести у Лос-Анджелесі (Фото: ЕРА/CAROLINE BREHMAN)

Кореспондентку австралійського телеканалу було поранено у Лос-Анджелесі, коли вона висвітлювала імміграційні протести – американський поліціянт вистрелив їй в ногу гумовою кулею. Про це йдеться у сюжеті 9News.

Інцидент стався 8 червня. Австралійська журналістка Лорен Томасі висвітлювала протести у каліфорнійському місті, які спалахнули минулого тижня на тлі імміграційних рейдів.

Під час виходу в ефір позаду Томасі пролунав один постріл, згодом другий – коли поліціянт вистрелив репортерці у ногу. Після цього знімальна група разом з журналісткою оперативно пішла з місця події.

Наступного ранку вона вийшла в ефір і, відповідаючи на запитання колеги щодо самопочуття, Томасі сказала: "Зі мною все гаразд. Ми з моїм оператором Джиммі в безпеці".

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