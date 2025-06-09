У Лос-Анджелесі поліціянт вистрелив у австралійську репортерку під час протестів – відео

Гумова куля влучила журналістці Лорен Томасі у ногу. Наступного ранку вона вийшла в ефір та заявила, що з нею все гаразд

Протести у Лос-Анджелесі (Фото: ЕРА/CAROLINE BREHMAN)

Кореспондентку австралійського телеканалу було поранено у Лос-Анджелесі, коли вона висвітлювала імміграційні протести – американський поліціянт вистрелив їй в ногу гумовою кулею. Про це йдеться у сюжеті 9News.

Інцидент стався 8 червня. Австралійська журналістка Лорен Томасі висвітлювала протести у каліфорнійському місті, які спалахнули минулого тижня на тлі імміграційних рейдів.

Під час виходу в ефір позаду Томасі пролунав один постріл, згодом другий – коли поліціянт вистрелив репортерці у ногу. Після цього знімальна група разом з журналісткою оперативно пішла з місця події.

This is beyond outrageous. An Australian reporter, without any provocation, microphone in hand is shot by a rubber bullet while simply doing her job.



🎥 – https://t.co/9FYCfEHFnM pic.twitter.com/RsgVIffwYo — 𝔗𝔯𝔲𝔱𝔥 𝔐𝔞𝔱𝔱𝔢𝔯𝔰 (@politicsusa46) June 9, 2025

Наступного ранку вона вийшла в ефір і, відповідаючи на запитання колеги щодо самопочуття, Томасі сказала: "Зі мною все гаразд. Ми з моїм оператором Джиммі в безпеці".