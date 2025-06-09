В Лос-Анджелесе полицейский выстрелил в репортера из Австралии во время протестов – видео
Протесты в Лос-Анджелесе (Фото: ЕРА/CAROLINE BREHMAN)

Корреспондентка австралийского телеканала была ранена в Лос-Анджелесе, когда она освещала иммиграционные протесты – американский полицейский выстрелил ей в ногу резиновой пулей. Об этом говорится в сюжете 9News.

Инцидент произошел 8 июня. Австралийская журналистка Лорен Томаси освещала протесты в калифорнийском городе, вспыхнувшие на прошлой неделе на фоне иммиграционных рейдов.

При выходе в эфир позади Томаси раздался один выстрел, впоследствии второй – когда полицейский выстрелил репортеру в ногу. После этого съемочная группа вместе с журналисткой оперативно ушла с места происшествия.

На следующее утро она вышла в эфир и, отвечая на вопросы коллеги относительно самочувствия, Томаси сказала: "Со мной все хорошо. Мы с моим оператором Джимми в безопасности".

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