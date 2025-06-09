В Лос-Анджелесе полицейский выстрелил в репортера из Австралии во время протестов – видео
Корреспондентка австралийского телеканала была ранена в Лос-Анджелесе, когда она освещала иммиграционные протесты – американский полицейский выстрелил ей в ногу резиновой пулей. Об этом говорится в сюжете 9News.
Инцидент произошел 8 июня. Австралийская журналистка Лорен Томаси освещала протесты в калифорнийском городе, вспыхнувшие на прошлой неделе на фоне иммиграционных рейдов.
При выходе в эфир позади Томаси раздался один выстрел, впоследствии второй – когда полицейский выстрелил репортеру в ногу. После этого съемочная группа вместе с журналисткой оперативно ушла с места происшествия.
Это является единственным универсальным. На Australian reporter, без любой разрешения, микрофон в hand is shot по rubber bullet while simply doing her job.— 𝔗𝔯𝔲𝔱𝔥 𝔐𝔞𝔱𝔱𝔢𝔯𝔰 (@politicsusa46) June 9, 2025
🎥 – https://t.co/9FYCfEHFnM pic.twitter.com/RsgVIffwYo
На следующее утро она вышла в эфир и, отвечая на вопросы коллеги относительно самочувствия, Томаси сказала: "Со мной все хорошо. Мы с моим оператором Джимми в безопасности".
- 13 апреля 2025 года газета The Washington Post писала, что администрация Трампа стремится депортировать миллион мигрантов в течение года.
- С вечера 6 июня в калифорнийском городе продолжаются столкновения между жителями преимущественно латиноамериканского района и федеральными агентами Иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Это происходит на фоне иммиграционных рейдов, инициированных администрацией Трампа. Президент США ввел 2000 нацгвардейцев.