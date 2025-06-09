Заворушення в Лос-Анджелесі: Трамп розкритикував мера і губернатора
Президент США Дональд Трамп вважає "чудовим рішенням" введення Національної гвардії до Лос-Анджелеса й критикує міську голову Карен Басс та губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома, які виступили проти цього. Такий допис глава штатів опублікував у своїй соцмережі Truth Social.
"Ми прийняли чудове рішення, відправивши Національну гвардію на боротьбу з насильницькими, спровокованими заворушеннями в Каліфорнії. Якби ми цього не зробили, Лос-Анджелес був би повністю знищений", – вважає Трамп.
Він назвав мера та губернатора "дуже некомпетентними", й заявив, що ті мали б йому дякувати за введення Нацгвардії. При цьому президент написав назви їхніх посад у лапках (вони були обрані на прямих виборах), а прізвище Ньюсома образливо перекрутив (Newscum, де scum – "наволоч", "мерзотник", "сміття" тощо).
"Замість цього [вдячності] вони вирішили брехати жителям Каліфорнії та Америки, кажучи, що ми [федеральна влада] не були потрібні і що це "мирні протести". Лише один погляд на фотографії та відеозаписи насильства і руйнувань скаже вам все, що вам потрібно знати. Ми завжди будемо робити все необхідне, щоб наші громадяни були у безпеці, щоб разом ми могли ЗРОБИТИ АМЕРИКУ ЗНОВУ ВЕЛИКОЮ!" – написав Трамп.
Напередодні губернатор Каліфорнії виступив з критикою Трампа й заявив, що його штат подає до суду на главу держави.
На думку Ньюсома, наказ Трампа про введення Нацгвардії стосується не лише Каліфорнії, а дозволить президенту зробити те саме у будь-якому штаті.
Міська глава Басс ввечері 8 червня зустрілася з губернатором та керівництвом поліції Лос-Анджелеса, аби обговорити те, як гарантувати безпеку жителям міста.
"Жителі Лос-Анджелеса, не вдавайтеся до насильства та хаосу. Не давайте адміністрації [Трампа] того, чого вона хоче", – закликала політикиня.
- З вечора 6 червня у каліфорнійському місті тривають сутички між мешканцями переважно латиноамериканського району та федеральними агентами Імміграційної та митної поліції (ICE). Це відбувається на тлі імміграційних рейдів, ініційованих адміністрацією Трампа. Президент США ввів 2000 нацгвардійців.
- Серед постраждалих у Лос-Анджелесі є двоє журналістів: поліціянт поранив гумовою кулею австралійську репортерку, також травм зазнав медійник з Британії.