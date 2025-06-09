Заворушення в Лос-Анджелесі: Трамп розкритикував мера і губернатора

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп вважає "чудовим рішенням" введення Національної гвардії до Лос-Анджелеса й критикує міську голову Карен Басс та губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома, які виступили проти цього. Такий допис глава штатів опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

"Ми прийняли чудове рішення, відправивши Національну гвардію на боротьбу з насильницькими, спровокованими заворушеннями в Каліфорнії. Якби ми цього не зробили, Лос-Анджелес був би повністю знищений", – вважає Трамп.

Він назвав мера та губернатора "дуже некомпетентними", й заявив, що ті мали б йому дякувати за введення Нацгвардії. При цьому президент написав назви їхніх посад у лапках (вони були обрані на прямих виборах), а прізвище Ньюсома образливо перекрутив (Newscum, де scum – "наволоч", "мерзотник", "сміття" тощо).

"Замість цього [вдячності] вони вирішили брехати жителям Каліфорнії та Америки, кажучи, що ми [федеральна влада] не були потрібні і що це "мирні протести". Лише один погляд на фотографії та відеозаписи насильства і руйнувань скаже вам все, що вам потрібно знати. Ми завжди будемо робити все необхідне, щоб наші громадяни були у безпеці, щоб разом ми могли ЗРОБИТИ АМЕРИКУ ЗНОВУ ВЕЛИКОЮ!" – написав Трамп.

Напередодні губернатор Каліфорнії виступив з критикою Трампа й заявив, що його штат подає до суду на главу держави.

На думку Ньюсома, наказ Трампа про введення Нацгвардії стосується не лише Каліфорнії, а дозволить президенту зробити те саме у будь-якому штаті.

Міська глава Басс ввечері 8 червня зустрілася з губернатором та керівництвом поліції Лос-Анджелеса, аби обговорити те, як гарантувати безпеку жителям міста.

"Жителі Лос-Анджелеса, не вдавайтеся до насильства та хаосу. Не давайте адміністрації [Трампа] того, чого вона хоче", – закликала політикиня.