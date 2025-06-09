Беспорядки в Лос-Анджелесе: Трамп раскритиковал мэра и губернатора

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп считает "прекрасным решением" введение Национальной гвардии в Лос-Анджелес и критикует выступивших против этого мэра Карен Басс и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Такое сообщение глава штатов опубликовал в своей соцсети Truth Social.

"Мы приняли прекрасное решение, отправив Национальную гвардию на борьбу с насильственными, спровоцированными беспорядками в Калифорнии. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен", – считает Трамп.

Он назвал мэра и губернатора "очень некомпетентными" и заявил, что те должны его благодарить за введение Нацгвардии. При этом президент написал названия их должностей в кавычках (они были избраны на прямых выборах), а фамилию Ньюсома обидно извратил (Newscum, где scum – "сволочь", "мерзавец", "мусор" и т.п.).

"Вместо этого [благодарности] они решили врать жителям Калифорнии и Америки, говоря, что мы [федеральная власть] не были нужны и что это "мирные протесты". Всего один взгляд на фотографии и видеозаписи насилия и разрушений скажет вам все, что вам нужно знать. Мы всегда будем делать все необходимое, чтобы наши граждане были в безопасности, чтобы вместе мы могли СДЕЛАТЬ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!" – написал Трамп.

Накануне губернатор Калифорнии выступил с критикой Трампа и заявил, что его штат подает в суд на главу государства.

По мнению Ньюсома, приказ Трампа о введении Нацгвардии касается не только Калифорнии, а позволит президенту сделать то же самое в любом штате.

Мэр Басс вечером 8 июня встретилась с губернатором и руководством полиции Лос-Анджелеса, чтобы обсудить, как обеспечить безопасность жителям города.

"Жители Лос-Анджелеса, не прибегайте к насилию и хаосу. Не давайте администрации [Трампа] того, чего она хочет", – призвала политик.