Журналіст NYP постраждав на протестах у Лос-Анджелесі: гумова куля влучила йому у голову
Протести у Лос-Анджелесі (Фото: ЕРА/ALLISON DINNER)

Американська поліція вистрелила гумовою кулею у фотожурналіста New York Post, вона потрапила йому у голову. Це вже третій працівник медіа, який постраждав у Лос-Анджелесі, висвітлюючи протести.

Фотограф Тобі Канхем перебував на узбіччі шосе, де спалахнули сутички між поліцією та протестувальниками, які виступали проти антимігрантських рейдів.

Раптом один із правоохоронців навів зброю на журналіста й відкрив вогонь. Канхем встиг зняти цей момент на камеру. Як зазначає New York Post, їхній фотограф мав прескарту і виконував редакційне завдання. Гумова куля поцілила йому в лоб, після чого чоловік упав на землю.

Наступний день Канхем – ветеран британської армії, який нині живе в Лос-Анджелесі, – провів у лікарні через біль та травму шиї. У нього залишився синець на лобі.

Напередодні також стало відомо про поранення гумовими кулями австралійської репортерки та британського журналіста.

Фото: New York Post
Фото: New York Post
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