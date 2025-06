Журналіст NYP постраждав на протестах у Лос-Анджелесі: гумова куля влучила йому у голову

Американська поліція вистрелила гумовою кулею у фотожурналіста New York Post, вона потрапила йому у голову. Це вже третій працівник медіа, який постраждав у Лос-Анджелесі, висвітлюючи протести.

Фотограф Тобі Канхем перебував на узбіччі шосе, де спалахнули сутички між поліцією та протестувальниками, які виступали проти антимігрантських рейдів.

Раптом один із правоохоронців навів зброю на журналіста й відкрив вогонь. Канхем встиг зняти цей момент на камеру. Як зазначає New York Post, їхній фотограф мав прескарту і виконував редакційне завдання. Гумова куля поцілила йому в лоб, після чого чоловік упав на землю.

Наступний день Канхем – ветеран британської армії, який нині живе в Лос-Анджелесі, – провів у лікарні через біль та травму шиї. У нього залишився синець на лобі.

In Trump's America, the journalists and photographers are getting shot at! New York Post photographer was hit in the head with a rubber bullet by the police during protests in Los Angeles! Police also shot an Australian journalist yesterday! https://t.co/OuRfszzIrn pic.twitter.com/L7cpddlHPZ