Журналіст NYP постраждав на протестах у Лос-Анджелесі: гумова куля влучила йому у голову
Американська поліція вистрелила гумовою кулею у фотожурналіста New York Post, вона потрапила йому у голову. Це вже третій працівник медіа, який постраждав у Лос-Анджелесі, висвітлюючи протести.
Фотограф Тобі Канхем перебував на узбіччі шосе, де спалахнули сутички між поліцією та протестувальниками, які виступали проти антимігрантських рейдів.
Раптом один із правоохоронців навів зброю на журналіста й відкрив вогонь. Канхем встиг зняти цей момент на камеру. Як зазначає New York Post, їхній фотограф мав прескарту і виконував редакційне завдання. Гумова куля поцілила йому в лоб, після чого чоловік упав на землю.
Наступний день Канхем – ветеран британської армії, який нині живе в Лос-Анджелесі, – провів у лікарні через біль та травму шиї. У нього залишився синець на лобі.
In Trump's America, the journalists and photographers are getting shot at! New York Post photographer was hit in the head with a rubber bullet by the police during protests in Los Angeles! Police also shot an Australian journalist yesterday! https://t.co/OuRfszzIrn pic.twitter.com/L7cpddlHPZ— Clown (@DanaSLJL) June 10, 2025
Напередодні також стало відомо про поранення гумовими кулями австралійської репортерки та британського журналіста.
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