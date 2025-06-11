Стрельба в Австрии. У подозреваемого нашли прощальное видео и самодельную бомбу
У подозреваемого в стрельбе в гимназии BORG в городе Грац нашли прощальное видео, которое он отправил своей матери, и самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает Die Presse.
Подозреваемый является бывшим учеником этой гимназии. Он 21-летний австриец родом из округа Грац-Умбенг. Мужчина легально владел оружием, которое было использовано для стрельбы – длинноствольным оружием и пистолетом.
Во время обыска в квартире мужчины следователи обнаружили прощальное видео, которое он послал своей матери, а также бомбу, сделанную из трубы.
Стрельба в гимназии произошла утром 10 июня. Сначала сообщалось о девяти погибших.
По обновленной информации в результате стрельбы погибли 11 человек. Среди погибших было восемь учеников и двое взрослых. Одна женщина скончалась в больнице от тяжелых травм.
Еще 11 получили ранения, некоторые из них тяжелые, один человек находится в очень критическом состоянии. Сам подозреваемый совершил самоубийство.
Самой молодой жертве было 14 лет, а другим юным жертвам – от 15 до 17 лет.
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