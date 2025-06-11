Стрельба в Австрии. У подозреваемого нашли прощальное видео и самодельную бомбу

Подозреваемый ранее учился в гимназии, в которой он совершил стрельбу

Иллюстративное фото (Фото: Flickr)

У подозреваемого в стрельбе в гимназии BORG в городе Грац нашли прощальное видео, которое он отправил своей матери, и самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает Die Presse.

Подозреваемый является бывшим учеником этой гимназии. Он 21-летний австриец родом из округа Грац-Умбенг. Мужчина легально владел оружием, которое было использовано для стрельбы – длинноствольным оружием и пистолетом.

Во время обыска в квартире мужчины следователи обнаружили прощальное видео, которое он послал своей матери, а также бомбу, сделанную из трубы.

Стрельба в гимназии произошла утром 10 июня. Сначала сообщалось о девяти погибших.

По обновленной информации в результате стрельбы погибли 11 человек. Среди погибших было восемь учеников и двое взрослых. Одна женщина скончалась в больнице от тяжелых травм.

Еще 11 получили ранения, некоторые из них тяжелые, один человек находится в очень критическом состоянии. Сам подозреваемый совершил самоубийство.

Самой молодой жертве было 14 лет, а другим юным жертвам – от 15 до 17 лет.