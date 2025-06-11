Стрілянина в Австрії. У підозрюваного знайшли прощальне відео та саморобну бомбу

Підозрюваний раніше навчався в гімназії, в якій він скоїв стрілянину

Ілюстративне фото (Фото: Flickr)

У підозрюваного в стрілянині в гімназії BORG у місті Грац знайшли прощальне відео, яке він відправив своїй матері, та саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомляє Die Presse.

Підозрюваний є колишнім учнем цієї гімназії. Він 21-річний австрієць родом з округу Грац-Умбенг. Чоловік легально володів зброєю, яка була використана для стрілянини, – довгоствольною зброєю та пістолетом.

Під час обшуку у квартирі чоловіка слідчі знайшли прощальне відео, яке він надіслав своїй матері, а також бомбу, зроблену з труби.

Стрілянина в гімназії сталася вранці 10 червня. Спершу повідомлялось про девʼятьох загиблих.

За оновленою інформацією внаслідок стрілянини загинуло 11 осіб. Серед загиблих було вісім учнів та двоє дорослих. Одна жінка померла в лікарні від важких травм.

Ще 11 осіб отримали поранення, деякі з них важкі, одна людина перебуває в дуже критичному стані. Сам підозрюваний скоїв самогубство.

Наймолодшій жертві було 14 років, а іншим юним жертвам – від 15 до 17 років.