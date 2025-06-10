В Австрії сталася стрілянина у гімназії: відомо про девʼять загиблих та десятки поранених

За словами одного зі свідків, пролунало щонайменше 20 пострілів

Ілюстративне фото (Фото: EPA)

Вранці 10 червня в австрійському місті Грац пролунала стрілянина у будівлі федеральної гімназії BORG. Відомо про девʼятьох загиблих, серед них семеро студентів, один дорослий та сам підозрюваний, повідомляє Kronen Zeitung.

За даними видання, 28 поранених зараз перебувають у лікарнях. Щонайменше четверо з них перебувають у вкрай критичному стані. Деякі жертви нібито отримали вогнепальні поранення в голову.

Місцевий мер Ельке Кар підтвердила кількість загиблих та поранених.

За попередньою інформацією, стрілянину скоїв колишній учень цього ж закладу. Підозрюваний нібито стріляв у двох класах.

Наразі правоохоронці проводять ретельні обшуки в будівлі. В одній із туалетних кімнат нібито було знайдено мертвим підозрюваного. Він був учнем школи BORG і, ймовірно, вважав себе жертвою булінгу.

На місці події зараз працюють численні підрозділи поліції та спецпідрозділ Cobra. Населення просять уникати району операції.

Також виданню вдалося поспілкуватися з чоловіком вчительки, яка на цю мить забарикадувалася в класі зі своїми учнями. Вона розповіла, що чула кілька пострілів. Поранені учні отримують допомогу в сусідній залі Helmut-List-Halle.

За словами одного зі свідків, там пролунало щонайменше 20 пострілів.