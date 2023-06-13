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Суд відмовив УПЦ МП у доступі та богослужіннях в Лаврі – Мінкульт

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13.06.2023, 16:56
Суд відмовив УПЦ МП у доступі та богослужіннях в Лаврі – Мінкульт - Фото
Києво-Печерська лавра (Фото - LIGA.net)

Суд не задовольнив вимогу Української православної церкви Московського патріархату проводити богослужіння в Києво-Печерській лаврі. Про це повідомив глава Мінкульту Олександр Ткаченко.


"Маємо першу, і вірю, що не останню, перемогу в суді  у справі повернення майна Києво-Печерської лаври державі", – написав Ткаченко.

Міністр повідомив, що сьогодні, 13 червня, в Господарському суді Києва відбулось слухання по суті по справі за позовом УПЦ МП до Національного заповідника Києво-Печерська лавра про усунення перешкод представникам УПЦ МП у користуванні майном, а саме у доступі та здійсненні богослужінь.

Ткаченко зазначив, що представники чоловічого монастиря УПЦ не прибули на засідання та просили його перенести. Суд відхилив клопотання через необґрунтованість.

Суд, дослідивши матеріали справи, прийняв рішення про відмову в задоволенні позовних вимог УПЦ, повідомив Ткаченко.

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Оксана Житнюк
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