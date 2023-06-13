Суд отказал УПЦ МП в доступе и богослужениях в Лавре – Минкульт
Суд не удовлетворил требования Украинской православной церкви Московского патриархата проводить богослужение в Киево-Печерской Лавре. Об этом сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко.
"Имеем первую, и верю, что не последнюю, победу в суде по делу возвращения имущества Киево-Печерской лавры государству", – написал Ткаченко.
Министр сообщил, что сегодня, 13 июня, в Хозяйственном суде Киева состоялось слушание по сути в деле по иску УПЦ МП к Национальному заповеднику Киево-Печерская лавра об устранении препятствий представителям УПЦ МП в пользовании имуществом, а именно в доступе и совершении богослужений.
Ткаченко отметил, что представители мужского монастыря УПЦ не прибыли на заседание и просили его перенести. Суд отклонил ходатайство из-за необоснованности.
Суд, исследовав материалы дела, принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований УПЦ, сообщил Ткаченко.
- 10 марта 2023 года Минкульт призвал Свято-Успенский монастырь УПЦ МП освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net.
- В Московском патриархате заявили, что считают это "ультиматумом", не видят в этом юридических обоснований и не собираются уходить. 23 марта представители УПЦ МП обратились в суд из-за решения властей о расторжении договора аренды.
- 31 марта комиссия дважды не смогла начать работу в Лавре из-за препятствий со стороны УПЦ МП. В тот же день Ткаченко заявил, что подан иск в суд из-за препятствования деятельности комиссии.
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