UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Суд отказал УПЦ МП в доступе и богослужениях в Лавре – Минкульт

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 16:56
Суд отказал УПЦ МП в доступе и богослужениях в Лавре – Минкульт - Фото
Киево-Печерская лавра (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Суд не удовлетворил требования Украинской православной церкви Московского патриархата проводить богослужение в Киево-Печерской Лавре. Об этом сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко.

"Имеем первую, и верю, что не последнюю, победу в суде по делу возвращения имущества Киево-Печерской лавры государству", – написал Ткаченко.

Министр сообщил, что сегодня, 13 июня, в Хозяйственном суде Киева состоялось слушание по сути в деле по иску УПЦ МП к Национальному заповеднику Киево-Печерская лавра об устранении препятствий представителям УПЦ МП в пользовании имуществом, а именно в доступе и совершении богослужений.

Ткаченко отметил, что представители мужского монастыря УПЦ не прибыли на заседание и просили его перенести. Суд отклонил ходатайство из-за необоснованности.

Суд, исследовав материалы дела, принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований УПЦ, сообщил Ткаченко.

Читайте также: Минкульт: Охрана УПЦ МП в Лавре бросала ножи в двери XVIII века – видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
лавраупц мпкиево-печерская лавраМинкультсудцерковьалександр ткаченкомосковский патриархат
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 