Суд отказал УПЦ МП в доступе и богослужениях в Лавре – Минкульт

Суд не удовлетворил требования Украинской православной церкви Московского патриархата проводить богослужение в Киево-Печерской Лавре. Об этом сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко.

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"Имеем первую, и верю, что не последнюю, победу в суде по делу возвращения имущества Киево-Печерской лавры государству", – написал Ткаченко.

Министр сообщил, что сегодня, 13 июня, в Хозяйственном суде Киева состоялось слушание по сути в деле по иску УПЦ МП к Национальному заповеднику Киево-Печерская лавра об устранении препятствий представителям УПЦ МП в пользовании имуществом, а именно в доступе и совершении богослужений.

Ткаченко отметил, что представители мужского монастыря УПЦ не прибыли на заседание и просили его перенести. Суд отклонил ходатайство из-за необоснованности.

Суд, исследовав материалы дела, принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований УПЦ, сообщил Ткаченко.

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