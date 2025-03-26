Суд у США постановив зупинити закриття Радіо Свобода і видав обмежувальний припис

Суддя зазначив, що USAGM не надав додаткових обґрунтувань свого рішення

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Окружний суд США у Вашингтоні 25 березня задовольнив запит Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода на тимчасовий обмежувальний припис. Це є проміжним рішенням в позові проти Агентства США з глобальних медіа (USAGM) щодо припинення фінансування RFE/RL, виділеного Конгресом, повідомляє Радіо Вільна Європа.

В рішенні суду зазначено, що USAGM, ймовірно, діяло "свавільно та примхливо", маючи на увазі припинення гранту на фінансування. Це рішення в разі втілення завдасть мовнику "непоправної шкоди", йдеться у рішення.

Тимчасовий припис потрібен, щоб зупинити закриття Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, він відповідає суспільним інтересам. Зазначається, що компанія показала, що спроможна виграти справу в судовому слуханні.

"Керівництво USAGM не може одним реченням міркування, яке практично не пропонує пояснень, змусити РВЄ/РС закритися – навіть якщо президент сказав їм це зробити", – пояснив суддя Ройс Ламберт.

За його словами, USAGM не надало жодного додаткового обґрунтування свого кроку на слуханні 24 березня. А пояснення складалося з одного рядка: "Це більше не забезпечує пріоритети агентства".

У рішенні судді також сказано, що з 1950 року уряд цілеспрямовано підтримував Радіо Свобода як засіб надання "надійних новин місцевого значення для аудиторії, яка піддається комуністичній пропаганді".

Загроза фінансуванню також викликала підтримку з боку медіанаглядачів, аналітиків і прихильників демократії та аудиторії 23 країн, де ведеться мовлення Радіо Свобода.

Гендиректор Радіо Свобода Стівен Капус зазначив, що цінує рішення судді не дати USAGM ігнорувати волю Конгресу.

"Ми з нетерпінням чекаємо на подальше просування нашої справи про визнання неконституційною відмови нам у коштах, які Конгрес виділив Радіо Свобода на решту фінансового року", – сказав він.

На думку Капуса, це рішення надсилає "серйозний сигнал" журналістам компанії в усьому світі.