Суд в США постановил остановить закрытие Радио Свобода и ввел ограничительное предписание

Судья отметил, что USAGM не предоставил дополнительных обоснований своего решения

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Окружной суд США в Вашингтоне 25 марта удовлетворил запрос Радио Свободная Европа/Радио Свобода на временное ограничительное предписание. Это промежуточное решение в иске против Агентства США по глобальным медиа (USAGM) о прекращении финансирования RFE/RL, выделенного Конгрессом, сообщает Радио Свободная Европа.

В решении суда указано, что USAGM, вероятно, действовало "своевольно и капризно", имея в виду прекращение гранта на финансирование. Это решение в случае воплощения нанесет вещателю "непоправимый ущерб", говорится в решении.

Временное предписание нужно, чтобы остановить закрытие Радио Свободная Европа/Радио Свобода, оно отвечает общественным интересам. Отмечается, что компания показала, что может выиграть дело в судебном слушании.

"Руководство USAGM не может одним предложением размышления, которое практически не предлагает объяснений, заставить РСЕ/РС закрыться – даже если президент сказал им это сделать", – объяснил судья Ройс Ламберт.

По его словам, USAGM не предоставило никакого дополнительного обоснования своего шага на слушании 24 марта. А объяснение состояло из одной строчки: "Эта больше не обеспечивает приоритеты агентства".

В решении судьи также говорится, что с 1950 года правительство целенаправленно поддерживало Радио Свобода как средство предоставления "надежных новостей местного значения для аудитории, которая подвергается коммунистической пропаганде".

Угроза финансированию также вызвала поддержку со стороны медианаблюдателей, аналитиков и сторонников демократии и аудитории 23 стран, где идет речь Радио Свобода.

Гендиректор Радио Свобода Стивен Капус отметил, что ценит решение судьи не дать USAGM игнорировать волю Конгресса.

"Мы с нетерпением ждем дальнейшего продвижения нашего дела о признании неконституционным отказа нам в средствах, которые Конгресс выделил Радио Свобода на оставшийся финансовый год", – сказал он.

По мнению Капуса, это решение посылает "серьезный сигнал" журналистам компании во всем мире.