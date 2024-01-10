Суддю Верховного суду, у якого знайшли паспорт РФ, поновили на посаді – Схеми

Йому також виплатять зарплатню за час "вимушеного прогулу"

Богдан Львов (Фото: Facebook)

Ексголову Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова, у якого знайшли російський паспорт, поновили на посаді. Крім того, йому виплатять зарплатню за час "вимушеного прогулу", повідомив журналіст Схем Георгій Шабаєв.

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У матеріалі Радіо Свобода зазначається, що Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов Львова щодо поновлення на посаді.

"Зобовʼязати Верховний суд зарахувати Львова Богдана Юрійовича до штату Верховного суду", – зачитала рішення суддя Київського окружного адміністративного суду Альона Кушнова.

Суд також постановив стягнути з Верховного суду заробітну плату Львова за час "вимушеного прогулу" за період з 5 жовтня 2022 року, уточнює кореспондент Суспільного.

У Верховному суді відмовились повідомити, чи планують подавати апеляцію на рішення Київського окружного адмінсуду.

ДОВІДКА Журналісти Схем Журналісти Схем виявили , що Богдан Львов має громадянство Росії з 1999 року. Сам суддя це заперечував. За справу взялися правоохоронці, на час розслідування Львова позбавили доступу до державної таємниці. 3 жовтня 2022 року СБУ підтвердила, що Львов має російське громадянство. Після цього відбулися збори суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного суду щодо питання дострокового звільнення Львова з посади голови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду. Суддям забракло голосів для звільнення Львова. Однак тодішній голова Верховного суду Всеволод Князєв таки звільнив його.