Суддю Верховного суду, у якого знайшли паспорт РФ, поновили на посаді – Схеми
Ексголову Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова, у якого знайшли російський паспорт, поновили на посаді. Крім того, йому виплатять зарплатню за час "вимушеного прогулу", повідомив журналіст Схем Георгій Шабаєв.
У матеріалі Радіо Свобода зазначається, що Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов Львова щодо поновлення на посаді.
"Зобовʼязати Верховний суд зарахувати Львова Богдана Юрійовича до штату Верховного суду", – зачитала рішення суддя Київського окружного адміністративного суду Альона Кушнова.
Суд також постановив стягнути з Верховного суду заробітну плату Львова за час "вимушеного прогулу" за період з 5 жовтня 2022 року, уточнює кореспондент Суспільного.
У Верховному суді відмовились повідомити, чи планують подавати апеляцію на рішення Київського окружного адмінсуду.
- За даними журналістів, за російським паспортом Львова проводилися операції із незадекларованою нерухомістю його родини у Москві. Львов казав, що це фейк, і звернувся до ДБР.
- Львов стверджував у Facebook, показуючи скани документів, що він двічі успішно пройшов поліграф, здав аналізи і "наводить остаточні докази", що повідомлення про наявність у нього громадянства РФ – "брехлива та замовна кампанія".