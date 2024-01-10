Судью Верховного суда, у которого нашли паспорт РФ, восстановили в должности – Схемы

Ему также выплатят зарплату за время "вынужденного прогула"

Богдан Львов (Фото: Facebook)

Экс-главу Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова, у которого нашли российский паспорт, восстановили в должности. Кроме того, ему выплатят зарплату за время "вынужденного прогула", сообщил журналист Схем Георгий Шабаев.

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В материале Радио Свобода отмечается, что Киевский окружной административный суд удовлетворил иск Львова о восстановлении в должности.

"Обязать Верховный суд причислить Львова Богдана Юрьевича в штат Верховного суда", – зачитала решение судья Киевского окружного административного суда Алена Кушнова.

Суд также постановил взыскать с Верховного суда заработную плату Львова за время "вынужденного прогула" за период с 5 октября 2022, уточняет корреспондент Суспильного.

В Верховном суде отказались сообщить, планируют ли подавать апелляцию на решение Киевского окружного админсуда.

СПРАВКА Журналисты Схем Журналисты Схем обнаружили , что у Богдана Львова есть гражданство России с 1999 года. Сам судья это отрицал. За дело взялись правоохранители, на время расследования Львова лишили доступа к государственной тайне. 3 октября 2022 года СБУ подтвердила, что у Львова есть российское гражданство. После этого состоялось собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда по вопросу досрочного освобождения Львова от должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда. Судьям не хватило голосов для увольнения Львова. Однако тогдашний председатель Верховного Суда Всеволод Князев уволили его.