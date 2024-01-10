Судью Верховного суда, у которого нашли паспорт РФ, восстановили в должности – Схемы
Экс-главу Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова, у которого нашли российский паспорт, восстановили в должности. Кроме того, ему выплатят зарплату за время "вынужденного прогула", сообщил журналист Схем Георгий Шабаев.
В материале Радио Свобода отмечается, что Киевский окружной административный суд удовлетворил иск Львова о восстановлении в должности.
"Обязать Верховный суд причислить Львова Богдана Юрьевича в штат Верховного суда", – зачитала решение судья Киевского окружного административного суда Алена Кушнова.
Суд также постановил взыскать с Верховного суда заработную плату Львова за время "вынужденного прогула" за период с 5 октября 2022, уточняет корреспондент Суспильного.
В Верховном суде отказались сообщить, планируют ли подавать апелляцию на решение Киевского окружного админсуда.
- По данным журналистов, по российскому паспорту Львова производились операции с незадекларированной недвижимостью его семьи в Москве. Львов говорил, что это фейк, и обратился в ГБР.
- Львов утверждал в Facebook, показывая сканы документов, что он дважды успешно прошел полиграф, сдал анализы и "приводит окончательные доказательства", что сообщение о наличии у него гражданства РФ – "лживая и заказная кампания".