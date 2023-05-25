Токаєв заявив, що Росія та Білорусь — це "одна держава з ядерною зброєю на двох". Астана пояснила

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що Росія та Білорусь є "одною державою", у яких "навіть ядерна зброя одна на двох". Про це він сказав, виступаючи на Євразійському економічному форумі у Москві, цитує його Радіо Свобода.

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За його словами, "союзна держава" Білорусі та Росії передбачає "інтеграцію за формулою дві країни — одна держава".

"Є ще один делікатний момент, який потрібно враховувати. Це наявність у рамках Євразійського економічного союзу Союзної держави в особі Білорусі та Росії. Тобто в політичній історії створено прецедент — створення держави за формулою "дві країни — одна держава" з єдиним політичним, юридичним, військовим, економічним, валютним, культурним, гуманітарним простором, з єдиним урядом і парламентом. Я перепрошую, навіть ядерна зброя — одна на двох", — заявив Токаєв.

Він зазначив, що водночас інші країни ЄАЕС "перебувають на інших позиціях".

Висловлювання Токаєва викликали резонанс у мережі, а тому його прессекретар Руслан Желдібай пояснив, що президент Казахстану мав на увазі, що ЄАЕС передбачає насамперед інтеграцію в економічній сфері.

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