Токаев заявил, что Россия и Беларусь — это "одно государство с ядерным оружием на двоих"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия и Беларусь являются "одним государством", у которых "даже ядерное оружие одно на двоих". Об этом он сказал, выступая на Евразийском экономическом форуме в Москве, цитирует его Радио Свобода.

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По его словам, "союзное государство" Беларуси и России предусматривает "интеграцию по формуле две страны — одно государство".

"Есть ещё один деликатный момент, который нужно учитывать. Это наличие в рамках Евразийского экономического союза Союзного государства в лице Беларуси и России. То есть в политической истории создан прецедент — создание государства по формуле "две страны — одно государство" с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым правительством и парламентом. Я извиняюсь, даже ядерное оружие — одно на двоих", — заявил Токаев.

Он отметил, что в то же время другие страны ЕАЭС "находятся на иных позициях".

Высказывания Токаева вызвали резонанс в сети, а поэтому его пресс-секретарь Руслан Желдибай пояснил, что президент Казахстана имел в виду, что ЕАЭС предусматривает интеграцию прежде всего в экономической сфере.

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