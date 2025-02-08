У другій половині 2024 року серед нелегальних в’їздів до ФРН 20,6% становили сирійці, майже 20% – українці

Найчастіше у 2024 році нелегально до Німеччини намагалися в'їхати громадяни Сирії, Афганістану, Туреччини та України. Відповідна статистика від німецького уряду опинилася у розпорядженні журналістів агентства dpa, передає українська служба DW.

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Частка сирійців, які у другій половині 2024 року намагалися в'їхати до ФРН без необхідних на те документів, становить 20,6%, українців – майже 20%.

Зазначається, що не кожен українець може просто так в'їхати до Німеччини.

"Після початку війни Росії проти України держави ЄС домовилися, що громадянам України не потрібно подавати клопотання про притулок, щоб в'їхати в Німеччину та отримати захист там або в інших країнах ЄС. Однак це не означає, що в'їзд автоматично дозволяється кожному українцю", – пояснили в уряді.

У документі зазначається, що українцям, які тривалий час проживають за кордоном, не загрожують бойові дії в Україні, тому потреби в їхньому захисті немає. Зміна місця проживання з інших причин без відповідної довгострокової візи неможлива згідно з чинною постановою.