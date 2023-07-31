Загибель керівництва МВС в авіатрощі у січні. Генпрокурор: Версія про замах не підтвердилась

У січні 2023 року сталася троща гелікоптера, унаслідок чого загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ та місцеві мешканці у місті Бровари на Київщині. Генпрокурор Андрій Костін заявив, що версії про диверсію або посягання на життя посадовців не підтвердились. Про це він розповів в інтерв'ю Укрінформу.

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"Попередньо можу сказати, що версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів, не знайшли свого підтвердження. Про остаточні висновки за результатами досудового розслідування ми повідомимо найближчим часом", – сказав Костін.

Він зазначив, що розслідування ще триває, його ведуть фахівці з міжвідомчої слідчої групи у складі ДБР та СБУ, за процесуального керівництва Офісу генпрокурора.

Також до розслідування залучили спеціалістів французької компанії Airbus Helicopters.

На початку розслідування було висунуто чотири версії: замах на життя державних діячів, включно з диверсію; збиття літального апарата; конфліктна ситуація на борту судна; помилка пілота, технічна несправність, неналежна організація планування польоту, недотримання правил, складні погодні умови.

Зібрано всі необхідні технічні документи, завершується проведення експертиз, зазначив Костін.

За допомогою французьких партнерів були дешифровані бортові самописці.

На основі даних зроблено 3D-моделювання трагічного польоту, повідомив генпрокурор.

18 січня у Броварах біля дитячого садка впав гелікоптер, почалася пожежа, проводилась евакуація людей.

Того самого дня стало відомо, що внаслідок авіатрощі загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Того самого дня Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що у зв'язку з аварією гелікоптера в Броварах достеменно відомо про 17 загиблих, з них четверо дітей.

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