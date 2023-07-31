Гибель руководства МВД в январе. Генпрокурор: Версия о покушении не подтвердилась

В январе 2023 года произошло крушение вертолета, в результате чего погибли высшее руководство Министерства внутренних дел и местные жители в городе Бровары Киевской области. Генпрокурор Андрей Костин заявил, что версии о диверсии или посягательстве на жизнь чиновников не подтвердились. Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей, не нашли своего подтверждения. Об окончательных выводах по результатам досудебного расследования мы сообщим в ближайшее время", – сказал Костин.

Он отметил, что расследование еще продолжается, его ведут специалисты из межведомственной следственной группы.

Также к расследованию привлекли специалистов французской компании Airbus Helicopters.

В начале расследования были выдвинуты четыре версии: покушение на жизнь государственных деятелей, включая диверсию; сбивание летательного аппарата; конфликтная ситуация на борту судна; ошибка пилота, техническая неисправность, ненадлежащая организация планирования полета, несоблюдение правил, сложные погодные условия.

Собраны все необходимые технические документы, завершается проведение экспертиз, отметил Костин.

С помощью французских партнеров были дешифрованы бортовые самописцы.

На основе данных сделано 3D-моделирование трагического полета, сообщил генпрокурор.

18 января в Броварах возле детского сада упал вертолет, начался пожар, проводилась эвакуация людей.

В тот же день стало известно, что в результате авиакрушения погиб министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

В тот же день Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в связи с аварией вертолета в Броварах доподлинно известно о 17 погибших, из них четверо детей.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.