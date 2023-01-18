Трагедия в Броварах. ГСЧС сообщает о 17 погибших, одного ребенка все еще ищут

Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в связи с аварией вертолета в Броварах точно известно о 17 погибших, из них четверо детей.

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ГСЧС сообщила, что по состоянию на 14:00 известно о 17 погибших во время крушения вертолета, из них четыре ребенка и девять находившихся на борту.

Травмированы 25 человек, из них 11 детей, все они госпитализированы.

Судьба одного ребенка остается неизвестной.

Подразделения ГСЧС продолжают поисково-спасательные работы в здании детского сада.

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Сергій Бережний

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