Трагедия в Броварах. ГСЧС сообщает о 17 погибших, одного ребенка все еще ищут
18.01.2023, 15:42
На месте крушения вертолета в Броварах (фото – Валентина Полищук/LIGA.net)
Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в связи с аварией вертолета в Броварах точно известно о 17 погибших, из них четверо детей.
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ГСЧС сообщила, что по состоянию на 14:00 известно о 17 погибших во время крушения вертолета, из них четыре ребенка и девять находившихся на борту.
Травмированы 25 человек, из них 11 детей, все они госпитализированы.
Судьба одного ребенка остается неизвестной.
Подразделения ГСЧС продолжают поисково-спасательные работы в здании детского сада.
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